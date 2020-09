vor 17 Min.

Pure Spiellust im Birdland

Plus Die Klaviervirtuosin Marialy Pacheco brachte alle Facetten des Jazz auf die Bühne. Ein Abend voller Höhenflüge und emotionaler Tiefe.

Von Peter Abspacher

Sehnsucht, Melancholie, überschäumende Lebensfreude bis zur musikalischen Ekstase – solche Emotionen machen die Faszination des Jazz mit aus. Sie lassen sich, technisches Können vorausgesetzt, mit den Klangfarben eines Saxofons, einer Klarinette, einer Trompete, mit einem Kontrabass und mit dem Schlagzeug auf die Bühne holen - und natürlich mit einem Piano.

All diese Facetten des unerschöpflichen Jazz-Fundus einen Abend lang alleine in den Birdland-Keller hinein zu zaubern, ist eine gewaltige Leistung. Dass es geht, bewies die kubanische Klaviervirtuosin Marialy Pacheco mit einem denkwürdigen Auftritt. Die junge Künstlerin, die über viele Jahre alle Stufen der klassischen Klavierausbildung mit diversen Diplomen absolviert hat, lieferte im Grunde eine komplette Liebeserklärung an den vorzüglichen Bösendorfer-Flügel des Birdland Clubs, an das Publikum und an die Musik.

Höhenflüge und emotionale Tiefe

Pacheco kombiniert die pure Spiellust und das absolute Rhythmusgefühl der kubanischen Kultur mit dem Reichtum an Melodie und Harmonie der europäischen und amerikanischen Tradition. Die formale Disziplin der klassischen Ausbildung schwingt immer mit, aber verwandelt in eine tänzerische Leichtigkeit, mit vollem Drive in ihren improvisatorischen Höhenflügen und mit emotionaler Tiefe.

Marialy Pacheco versinkt manchmal derart in ihrer Spiellaune, dass sie emotional außer Kontrolle gerät. Sie hat sich entschuldigt, dass sie nach einer wunderbaren Ballade von Keith Jarrett zunächst nicht mehr weiterspielen konnte, weil sie sich die Tränen trocknen und sich wieder fangen musste. „Das sollte eigentlich nicht passieren“, meinte sie. Stimmt im Grundsatz, aber nach der inneren Bewegung, die Jarretts „My Song“ in der Interpretation Pachecos auch im Publikum ausgelöst hat, darf so etwas durchaus sein.

Keine Zweifel an musikalischer Qualität

Zur Wirkung dieser Klavier-Künstlerin tragen auch die lockeren, witzigen Plaudereien bei, mit der sie ihre Stücke, ihre Musik-Philosophie erklärt und auch manches aus ihrem Privatleben erzählt. Vielleicht war es aufs Ganze gesehen ein bisschen viel, aber so entsteht ein Gesamtbild der Marialy Pacheco. Man hat am Schluss den Eindruck, diese Musikerin schon lange zu kennen, auch wenn man sie zum ersten Mal gesehen und gehört hat.

An der musikalischen Qualität jedenfalls gibt es kaum Zweifel. Sie liebe Johann Sebastian Bach, erzählt Marialy Pacheco, und sie hat sehr viele seiner Klavier- und Cembalowerke intensiv studiert. Auch wenn sie das nicht erzählt hätte - das hört und spürt man. Wie Pacheco ihre Stücke während des Spielens, bei aller Leidenschaft intellektuell im Griff behält, wie sie immer wiederkehrende Bass-Motive als Fixpunkte in die mutigsten improvisatorischen Weltreisen hineinstellt, das ist große Kunst. Der alte Johann Sebastian hätte seine Freude daran, könnt er das hören.

