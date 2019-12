17:46 Uhr

Rache oder Vergewaltigung? Prozess geht weiter

Eine Frau beschuldigt ihren Ex-Freund, sie zum Sex gezwungen zu haben. Ist sie Opfer oder Intrigantin?

Von Dorothee Pfaffel

Sie sagt, ihr einstiger Freund habe sie vergewaltigt. Ob das allerdings stimmt oder ob die 48-jährige Frau aus dem Landkreis, die sich derzeit wegen falscher Verdächtigung vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten muss, lügt, das konnte Richter Christian Veh auch am zweiten Verhandlungstag nicht klären.

Es ist eine Geschichte von unerwiderter und enttäuschter Liebe, vom Verlassenwerden und Versöhnen (wir berichteten): Ein 46-jähriger Mann aus Ingolstadt hatte über Jahre hinweg mehrere Beziehungen und Affären parallel. Eine seiner Freundinnen war die Angeklagte. Während diese in dem Ingolstädter ihre große Liebe sah, betrachtete er das Verhältnis als locker. Irgendwann keimte in ihr aber doch der Verdacht auf, dass sie nicht die einzige Frau in seinem Leben war. Das Paar trennte sich – und kam wieder zusammen. Und das nicht nur einmal.

Gericht: Die Vergewaltigung soll im Oktober 2018 gewesen sein

Im Oktober 2018 soll es dann zu der Vergewaltigung gekommen sein: Wie die Angeklagte bereits beim ersten Verhandlungstag vor Gericht geschildert hatte, sei der Mann über die geöffnete Terrassentüre ins Wohnzimmer eingedrungen und habe sie dort zum Sex gezwungen. Seiner Ansicht nach war der Geschlechtsverkehr jedoch einvernehmlich.

Auch nach diesem Vorfall war die Beziehung nicht endgültig vorbei. Erst nachdem die Frau wiederholt Nacktbilder von dem 46-Jährigen an vermeintliche Affären verschickt und ihn über Facebook verunglimpft hatte, zeigte der Mann die Frau aus dem Landkreis an. In der polizeilichen Vernehmung berichtete die 48-Jährige schließlich von der angeblichen Vergewaltigung. So kam der Stein ins Rollen.

Am Mittwochnachmittag sagte nun eine Polizeibeamtin als Zeugin aus, die an der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten im März beteiligt war. Die Angeklagte hatte nämlich behauptet, der Mann sei im Besitz einer Waffe. Wie die Beamtin erzählte, hätten sie bei der Durchsuchung in einem Schränkchen in einer Art Rumpelkammer – erlaubte – Schreckschussmunition gefunden. Eine Pistole oder einen Revolver fanden die Beamten nicht. Der Mann sei von dem Fund der Munition überrascht und geschockt gewesen, sagte die Polizeibeamtin. Er habe vermutet, sie sei ihm untergeschoben worden – was die Polizistin durchaus plausibel fand.

Die Tochter beschreibt die Beziehung als etwas Festes

Als zweite Zeugin sagte die Tochter der Angeklagten aus. Sie beschrieb die Beziehung ihrer Mutter zu dem Ingolstädter als „etwas Festeres“. Der Mann sei zum Beispiel bei Familienveranstaltungen mit dabei gewesen. Von der Vergewaltigung habe ihr ihre Mutter am Telefon erzählt. Die Mutter sei dabei immer wieder ins Stocken geraten, habe auch geweint. Der Mann habe sie zum Sex gezwungen – so sei die Wortwahl der Mutter damals gewesen, erinnerte sich die Tochter vor Gericht. Vor der Tochter hatte sich die 48-Jährige bereits einer Ärztin anvertraut. Warum ihre Mutter keine Anzeige erstattet hatte, konnte sich die Tochter nicht erklären: „Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat sich nicht getraut.“

Weil am Mittwoch nicht alle Zeugen erschienen waren, unterbrach Richter Christian Veh die Hauptverhandlung ein zweites Mal. Am 18. Dezember wird sie fortgesetzt. Dann sollen weitere Polizisten und eine andere Freundin des 46-Jährigen vernommen werden.

