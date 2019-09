Radeln für ein radfreundliches Neuburg

Plus Ulrike Hetmanek-Rogler organisiert am 4. Oktober eine Radl-Demo durch die Stadt. Sie soll zeigen: Wir sind viele und wir wollen gehört werden.

Tagtäglich radelt Ulrike Hetmanek-Rogler durch Neuburg und jeden Tag aufs Neue ärgert sie sich über die Verkehrssituation. Es gibt viele Flecken, an denen sich Radfahrer nicht wohlfühlen. Bestes Beispiel: Huber-Eck. Die Verantwortlichen, die Politiker wüssten davon, aber es ändere sich nichts, meint sie. Doch die Neuburgerin ist sich sicher, dass bereits das Drehen an kleinen Stellschrauben die Situation für Radfahrer verbessern könnte, etwa Einbahnstraßen für Radler in beide Fahrtrichtungen öffnen.

Um ihrem Wunsch, gehört zu werden, Nachdruck zu verleihen, hat sie für Freitag, 4. Oktober, eine Radl-Demo organisiert. Angelehnt an die „Fridays for future-Bewegung“ will sie den Politikern zeigen, dass es nicht nur einzelne Menschen gibt, die sich über die Situation der Fahrradfahrer beklagen, sondern dass eine ganze Horde dahinter steht. „Es soll ein Wachrütteln sein, damit unsere Belange endlich ernst genommen werden“, sagt Ulrike Hetmanek-Rogler.

Ein friedliches Miteinander in einem radfreundlichen Neuburg

Dabei gehe es ihr nicht darum, die Autofahrer anzugreifen. Im Gegenteil: Sie wünscht sich ein friedliches Miteinander und fordert: „Mein Appell ist an die Stadträte gerichtet, endlich ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln, in dem Fußgänger, Radler und Autofahrer im Gleichklang in der Stadt unterwegs sind.“ Die neue Paul-Winter-Realschule, der Campus mit tausenden Studenten, die immer größere Zahl an E-Scootern – da müsse man sich doch mal überlegen, wie man das verkehrstechnisch alles steuern möchte. „Ich kann Mütter verstehen, die ihre Kinder mit dem Auto vor die Schule fahren, weil sie sich nicht trauen, sie mit dem Fahrrad zu schicken“, sagt die Mutter einer Tochter im Grundschulalter. Zu gefährlich sei nämlich der Weg für Radfahrer.

Die Radl-Demo beginnt um 16 Uhr an der Schlösselwiese. Die Teilnehmer begeben sich dann auf eine Tour durch die Stadt, der sich an verschiedenen Sammelpunkten Mitfahrer anschließen können. Um 16.15 Uhr passiert der Tross das Descartes-Gymnasium, um 16.30 Uhr die Grundschule am Schwalbanger, um 16.50 Uhr die Grundschule im Ostend und um 17 Uhr die Schule am Englischen Garten. Gegen 17.30 Uhr treffen die Radler am Schrannenplatz ein, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden wird. Dort stehen Mitglieder des Arbeitskreises Stadtentwicklung für Gespräche und Verbesserungsvorschläge zur Verfügung.

Auch der Verkehrsreferent fordert ein radfreundliches Neuburg

Bernhard Pfahler (SPD), Verkehrsreferent im Stadtrat, ist mit der Thematik vertraut und unterstützt die Aktion. „Ich sehe das positiv und finde es grundsätzlich gut, wenn sich jemand engagiert.“ Tatsache sei, dass das Radwegenetz in Neuburg nicht optimal ist. Es bestehe Handlungsbedarf. Allerdings sei es keinesfalls so, dass der Stadtrat untätig sei. „Wir haben die Straßenverkehrsordnung und andere Vorgaben, die etwa Mindestbreiten von Straßen gesetzlich regeln. Das Problem ist, wo kann man etwas machen und an welche Vorschriften muss man sich halten.“ Im Stadtrat werde schon seit geraumer Zeit versucht, „alles mögliche“ anzuschieben. Als Beispiel nennt der Verkehrsreferent die Luitpoldstraße, wo Bushaltestellen und Parkbuchten einen Radweg verhindern. „Die Frage ist, was ist da rechtlich überhaupt möglich.“ Auch die Sudetenlandstraße hatte man überprüft, der dort eingezeichnete Radstreifen war wegen der Straßenbreite nicht rechtens und musste wieder verschwinden. „Ich hoffe zumindest, dass der Radweg durch den Graben bald Realität angelegt wird. Es ist schon alles durch. Ich halte die Theresienstraße als Weg für die Kinder, die zum Gymnasium radeln, für viel zu gefährlich.“ Der Stadtrat, so Bernhard Pfahler, sei also durchaus aktiv. In der nächsten Sitzung sei der Einbahnstraßenring wieder ein Thema, dabei gehe es auch um das Radwegenetz. „Es ist also nicht so, dass die Stadt nichts von den Bedürfnissen der Radler weiß. Es besteht definitiv Handlungsbedarf und es muss sich in Neuburg etwas ändern.“

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Manfred Rinke: "Verkehr in Neuburg: Probleme bekannt, die Lösung noch nicht"