21.08.2019

Radeln und laufen für die Kleinsten

Smurfit Kappa spendet an die Frühgeborenen-Intensivstation

Eine feste Säule im Betrieb der Neuburger Verpackungsfirma Smurfit Kappa ist seit mehreren Jahren das betriebliche Gesundheitsmanagement, bei dem es die unterschiedlichsten Angebote gibt. So wurden die Beschäftigten im Juni aufgerufen, Kilometer für einen guten Zweck mit dem Rad oder zu Fuß zurückzulegen. Am Ende des Monats hatten die Mitarbeiter knapp 8000 Kilometer geschafft.

Werkleiter Jörg Meiritz war von dieser Leistung so begeistert, dass die Firma 2000 Euro für einen sozialen Zweck spendete. Doch wer sollte in den Genuss der Spende kommen? Weil das Geld für einen sozialen Zweck in der Region Neuburg bleiben sollte, entschieden sich die Firmenverantwortlichen, das Geld den Kleinsten in unserer Gesellschaft, den Frühgeborenen, zugutekommen zu lassen.

Da lag es nun nahe, das Geld an Chefarzt Stephan Seeliger zu übergeben, der in der KJF Klinik Sankt Elisabeth die Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin leitet und an den Standorten Neuburg und Ingolstadt zwei „Frühgeborenen-Intensivstationen“ betreibt. (nr)

