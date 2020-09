25.09.2020

Radfahrer müssen schieben

Querung an der Ingolstädter Straße wird geändert

Von Winfried Rein

Die Querung der Einmündung Monheimer-/Ingolstädter Straße wird für Radfahrer jetzt geändert. Die gerade Linie stadteinwärts wird sofort aufgegeben und mit Bügeln in beiden Richtungen gesperrt. Die erst kürzlich aufgebrachte knallrote Markierung muss wieder entfernt werden. Diesen Beschluss hat Verkehrsausschuss auf Empfehlung der Arbeitsgruppe Verkehr gefasst. Radfahrer müssen nun also wie die Fußgänger die Ampel an der Monheimer Straße (vor dem Steakhaus) benutzen und schieben. Das Tiefbauamt prüft an dieser Stelle die Anlegung zweier getrennten „Furten“ für Radfahrer und Fußgänger. Der Platz sei ausreichend, meint Franz Sailer, Verkehrsreferent der Neuburger Polizei. Dringenden Handlungsbedarf sieht der Hauptkommissar nicht, weil die Kreuzung mit drei Abbiegeunfällen in fünf Jahren eigentlich „normal“ sei. Der Unfalltod eines 81-jährigen Radfahrers im Juli hat allerdings alles geändert.