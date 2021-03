vor 46 Min.

Radfahrer tritt bei Waidhofen Pony in den Bauch: junge Reiterin stürzt

Ein vorbei fahrender Radfahrer hat auf einem Gehweg bei Gröbern in der Gemeinde Waidhofen einem Pony in den Bauch getreten. Es erschrak und konnte von der zehnjährigen Reiterin nicht mehr gehalten werden.

Beim vorbeifahren hat ein Radfahrer am Samstagnachmittag auf einem Gehweg bei Gröbern (Gemeinde Waidhofen) einem Shetland Pony in den Bauch getreten. Geritten wurde es von einem zehnjährigen Mädchen. Es konnte das Tier nicht mehr halten und stürzte. konnte.

Wie die Polizei meldet, ritten zwei zehnjährige Mädchen aus dem nördlichen Dienstbereich der Polizeiinspektion Schrobenhausen am Samstag gegen 16 Uhr auf ihren Shetland-Ponys auf dem Gehweg der Brunnener Straße in Gröbern. Dort verläuft lediglich links ein Gehweg (in Richtung Brunnen gesehen). Beide Reiterinnen ritten hintereinander.

Das auf dem Gehweg bei Gröbern vom Pony gestürzte Mädchen verletzte sich an Arm und Bein

Aus Richtung Brunnen kam den beiden dann ein Radfahrer entgegen. Aus bisher unbekanntem Grund trat der Mann in den Bauch des ersten Shetland-Ponys. Dieses erschrak und konnte von der zehnjährigen Reiterin nicht mehr gehalten werden. Das Mädchen fiel aus dem Sattel auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei am linken Arm und am linken Bein. Fahrzeuge kamen zum Glück in dem Moment nicht.

Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Waidhofen fort. Der Radfahrer kann durch die zweite Reiterin wie folgt beschrieben werden: etwa 45 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er hatte eine Glatze, hatte keinen Bart und trug keinen Helm. Bekleitet war der Mann mit einer graublauen Jacke und einer schwarzgrauen Hose. Er war mit einem schwarz/weiß/blauen Mountainbike (große Räder; vermutlich 29 Zoll) unterwegs.

Zeugen des Vorfalls – oder auch der Verursacher selbst – sollen sich bitte unter 08252-89750 bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen melden.

