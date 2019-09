20:42 Uhr

Radfahrerin in Stepperg schwer verletzt

Am Sonntagabend verletzte sich in Rennertshofen-Stepperg eine 21-jährige Radfahrerin schwer.

Eine 21-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stürzte beim Radeln am Antoniberg und wurde mit dem Hubschrauber zum Klinikum Ingolstadt geflogen.

Eine 21-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich am Sonntagabend schwer verletzt. Die Radlerin war laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf einem unbefestigten Weg am Antoniberg in Rennertshofen-Stepperg abwärts gefahren und dort ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist laut Polizei noch unklar. Die junge Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Ingolstadt geflogen. (nr)

