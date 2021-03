vor 31 Min.

Radmuttern an einem Auto in Neuburg gelöst

An einem Reifen eines am Neuburger Krankenhaus geparkten Autos wurden die Radmuttern gelöst.

Das Auto war auf dem Parkplatz des Neuburger Krankenhauses abgestellt. Die junge Fahrerin bemerkte den Schaden auf der Heimfahrt.

Schon wieder wurden Radmuttern eines Reifens an einem Auto gelöst. Diesesmal an einem geparkten Fahrzeug im Müller-Gnadenegg-Weg in Neuburg. Die Polizei vermutet, dass dies bereits am Donnerstag zwischen 7.50 und 14.30 Uhr geschehen ist.

Das Auto war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz des Neuburger Krankenhauses abgestellt. Die 29-jährige Fahrzeugnutzerin stellte anschließend auf ihrem nach Hause Weg nach Dollnstein ungewöhnliche Geräusche fest und bei einer Überprüfung die gelockerten Radmuttern. Ein Schaden ist aufgrund der frühzeitigen Feststellung nicht entstanden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Tel.efon 08431/6711-0. (nr)

