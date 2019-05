vor 38 Min.

Radweg: Ein Herzenswunsch der Ehekirchener

Wird ein lang gewünschter Radweg zwischen Ehekirchen und Klingsmoos durch eine Flurbereinigung möglich? Nun hat dazu eine Infoveranstaltung stattgefunden.

Von Manfred Dittenhofer

Mit dem Radl von Ehekirchen nach Klingsmoos zu fahren, ist ein Abenteuer. Und ein Gefährliches dazu. Denn zwischen den Gemeinden gibt es keinen Radweg. Seit fast drei Jahrzehnten ist ein solcher Radweg Gesprächsthema und Wunsch der Bürger der beiden Gemeinden zugleich. Und immer wieder hat Ehekirchen versucht, die Flächen für diesen Radweg zu erwerben oder einzutauschen. Jedes Mal aber ist die Verwaltung gescheitert, weil der eine oder andere Landwirt die Fläche, die für diesen Weg benötigt wird, nicht hergeben wollte. Nun hat die Gemeinde eine neue Chance erschlossen. Im Zuge einer Flurbereinigung auf Gemeindegebiet könnte auch dieser Radweg endlich realisiert werden.

Der Gemeinderat steht dem Ansinnen positiv gegenüber, wie Bürgermeister Günter Gamisch erklärte. Er organisierte eine Info-Veranstaltung für Landwirte, Grundbesitzer und Pächter in der Gemeinde, die am Mittwochabend in Schönesberg stattfand. Hans Hiebl, Sachgebietsleiter am Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern, war aus München nach Schönesberg gekommen, um über die Möglichkeiten und den Ablauf einer Flurbereinigung zu berichten. Danach stand er den Zuhörern für erste Fragen zur Verfügung. Und Fragen kamen jede Menge, die eines erkennen ließen: Manche Landwirte befürchten Verschlechterungen, wenn sie Ackerflächen tauschen. Außerdem erwarten viele, dass im Donaumoos größere Veränderungen durch eine grundlegende Sanierung anstehen. Und zudem seien die Moorflächen besonders geschützt.

Flurbereinigung: Landwirte sind skeptisch

Hiebl konnte viele Fragen beantworten, obwohl viele schon sehr detailliert zu früh gestellt worden seien, so der Experte vom Amt für Ländliche Entwicklung. Es sei ja noch nicht einmal beschlossen, ob eine Flurbereinigung stattfinde. Hiebl versuchte, vor allem den Landwirten klar zu machen, dass es nur um eine erste Information gehe und sich niemand entscheiden müsse, ob er mitmache oder nicht. Er stellte vielmehr das Verfahren der Flurbereinigung vor. Ein Prozess, der mehrere Jahre dauert und vor allem ein Ziel hat: eine Verbesserung für die Landwirtschaft. Der Radweg könne dabei umgesetzt werden, sei aber nur ein Nebenprodukt. Hiebl betonte, dass durch die Flurbereinigung die bisher stark zersplitterten und damit kleinen Flächen zusammengeführt werden können. Das sei ein großer Vorteil bei der Bewirtschaftung. „Aber immer unter dem Grundsatz der Wertgleichheit.“ Neben Bodenuntersuchungen würden auch Aspekte wie Verschattungen durch Wälder oder Überspannungen durch Leitungen berücksichtigt. In einer sogenannten Flurwerkstatt könnten die Landwirte ihre Interessen einbringen. Ausgleichsflächen werden laut Hiebl nur dann benötigt, wenn zusätzliche Wege gebaut werden. Für den Radweg übernimmt das die Gemeinde.

Dennoch zeigten sich einige Landwirte skeptisch. Vor allem die Sanierungspläne des Donaumoos Zweckverbandes scheinen zu verunsichern. Und es herrscht eine gewisse Angst davor, nachher schlechter dazustehen als vorher. Obwohl Hiebl immer wieder versicherte: „Flurbereinigungen sind zum Vorteil der Landwirte. Und die Wertgleichheit zwischen vorher und nachher ist oberstes Gebot.“

