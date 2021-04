Raiffeisenbank Donautal eG: „Vertrauen ungebrochen“

Plus Die Genossenschaftsbank zieht Bilanz des ersten Pandemie-Jahres 2020. Trotz großer Herausforderungen zieht der Vorstand ein positives Fazit und ehrt einen, der das mit zu verantworten hat.

In Gaimersheim lud der Vorstand der Raiffeisenbank Donautal eG am vergangenen Freitag zum Pressegespräch. Normalerweise werden im Rahmen der Generalversammlung Bilanz und Ergebnisse bekanntgegeben. Heuer findet die am 28. April virtuell statt. Daher entschieden sich die Verantwortlichen für einen separaten Termin. Auch, weil neben der Jahresbilanz 2020 noch ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung stand.

Vorstandsmitglied Peter Pollich bekam am Freitag die goldene Raiffeisennadel überreicht. Als Dank für über 38 Jahre im Dienste der Bank. Es war auch ein kleines Abschiedsgeschenk. Der Gaimersheimer verabschiedet sich Ende des Monats in den Vorruhestand. Vor seiner Ehrung konnte Pollich noch Erfreuliches aus dem Geschäftsjahr 2020 mitteilen.

Donautal: Vertrauen der Kunden trotz Pandemie hoch

Trotz der Pandemie mit all ihren Herausforderungen und Entbehrungen sei die Genossenschaftsbank gut durch das Jahr gekommen. Das liege auch daran, dass die Mitarbeiter alle Maßnahmen gut mitgetragen hätten. „Wir sind, was das Infektionsgeschehen angeht, vor größeren Einschlägen verschont geblieben“, sagte Pollich. Die Raiffeisenbank Donautal genießt ein starkes Vertrauen in der Region, was die Kundenzahlen im Vergleich zu den Einwohnern beweisen. „Von rund 49.000 Einwohnern im Donautal zählen rund 34.000 Personen zu unseren Kunden“, sagte Pollich. Dieses Vertrauen sei auch im Pandemie-Jahr ungebrochen. Die Bilanzsumme stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 6,8 Prozent auf insgesamt 1,053 Milliarden Euro. Auch der Einlagenzufluss sei ungebrochen, so Pollich. „Die Menschen legen großen Wert auf eine sichere Anlage.“

Auch Vorstand Andreas Schwinghammer betonte das Engagement der 214 Mitarbeiter. Ein Trend, der sich im Pandemie-Jahr ganz deutlich gezeigt habe, sei die gestiegene Nachfrage nach bargeldlosen Bezahlverfahren. „Wir sind überzeugt, dass der Trend auch über die Corona-Pandemie hinaus anhalten wird“, sagte Schwinghammer.

Menschen geben wegen Corona-Pandemie weniger Geld aus

Die beiden Warenstandorte der Raiffeisenbank Donautal eG kamen ebenfalls verhältnismäßig gut durchs Krisenjahr. „Viele Menschen haben sich im vergangenen Jahr dem Haus und Garten gewidmet und auch investiert,“ so Schwinghammer. Hier stieg der Umsatz um eine Millionen Euro auf 16,4 Millionen Euro.

Eine weitere Nebenwirkung der Corona-Krise: Die Menschen geben weniger Geld aus. „Die Sparquote ist so hoch wie noch nie“, sagte Vorstandsmitglied Bernhard Hackner. „Die Menschen legten – auch infolge der zeitweise starken Einschränkungen im Einzelhandel, der Gastronomie und der Tourismusbranche – Geld zur Seite.“

Neben der Corona-Pandemie beschäftigte die Bank im Jahr 2020 auch die Umsetzung der Fusion zwischen Raiffeisenbank Gaimersheim-Buxheim und Raiffeisenbank Donaumooser Land, die im Jahr 2019 vollzogen wurde. Hier zog Jürgen Gros, Vorstandsvorsitzender und Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, ebenfalls eine positive Bilanz.

Pollich: "Die Bank war auch meine Heimat"

Er verlieh Peter Pollich im Anschluss coronakonform die goldene Raiffeisennadel und gratulierte ihm dazu, sich besonders um den Genossenschaftsgedanken der Bank verdient gemacht zu haben. Auch Vorstandskollege Bernhard Hackner bedankte sich für viele Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er wünschte Pollich alles Gute für den bevorstehenden Ruhestand. „Es war eine schöne Zeit für mich und hat immer Spaß gemacht“, sagte Peter Pollich zum Abschluss. „Ich gehe auch wehmütig, weil die Bank doch auch meine Heimat war.“

