Rain

02.08.2021

Vier Realschülerinnen aus Rain schaffen Abschlussnote 1,0

Plus Ein außergewöhnlicher Jahrgang verabschiedet sich an der Rainer Realschule. Vier Schülerinnen werden für ihre Bestnoten in der Mittleren Reife ausgezeichnet.

Von Marco Lechner

Realschuldirektor Gerhard Härpfer verabschiedete in einem feierlichen Rahmen die 140 Schülerinnen und Schüler, die allesamt erfolgreich mit dem Realschulabschluss abgeschlossen haben, einige davon sogar mit herausragenden Leistungen. Als „außergewöhnlich“ bezeichnete Härpfer den diesjährigen Abschlussjahrgang, der mit außergewöhnlichen Umständen zu kämpfen gehabt hatte. Mit großer Hingabe und andauerndem Fleiß hatten sich in diesem Schuljahr 38 Absolventinnen und Absolventen einen Notenschnitt mit einer 1 vor dem Komma sichern können. Gleich vier Schülerinnen durften sich über die Traumnote 1,0 freuen: Stephanie Lechner (10B), Lena Bauer, Ellen Berger und Franziska Burzler (alle 10E) war dieses besondere Kunststück gelungen.

