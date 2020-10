vor 18 Min.

Rasante Jagd auf den Jurahöhen

Plus 55 Teilnehmer aus ganz Bayern kamen zum Reiterevent nach Rennertshofen. Durch das Urdonautal ging es hinauf nach Gut Siglohe. Wie Corona die Jagd verändert.

Von Winfried Rein

55 Reiter und Rösser jagten über Jurahügel hinter der Hundemeute her – Rennertshofen war wieder einmal Schauplatz einer rasanten Schleppjagd. Familie Schreiber hatte sie nach jahrelanger Pause organisiert. Traumwetter und nahezu unfallfreier Verlauf belohnten die Veranstalter für den hohen Organisationsaufwand.

Den schönen Herbstsonntag machte die Bilderbuchkulisse perfekt. So jagte das Feld die Anhöhen bei Rohrbach hinauf, am Jagdhaus Rucker vorbei ins malerische Lange Tal mit ihren Felsen. Die Reiter überquerten im Geleit zwischen Mauern und Ellenbrunn die Staatsstraße, überwanden eine Dreier-Sprung-Kombination und kehrten zur Rast in Gut Siglohe ein.

Rennertshofen: Die Schleppjagd führte ins Urdonautal und zu den Mauerner Höhen

Die Hunde erhielten eine Wanne voll Wasser, während die Jagdherren Walter Vogt und Alexander Stolpe Gutsherrn Ulrich Geißler für die Gastfreundschaft dankten. Die „Schleppe“ – und eine lange Autokolonne mit Zuschauern – führte zurück ins Urdonautal vorbei an den Mauerner Höhlen bis zur Koppel in Rennertshofen. Die Jagdhornbläser „Freischütz“ Schwaben bliesen ein letztes Halali und die Meute durfte zur Belohnung den obligatorischen Rinderpansen, das Curée, zerreißen. Mit einem Jagdessen in der Gärtnerei klang das Reitertreffen mit Teilnehmern aus ganz Bayern aus

.

Gemeinde, Jagdpächter und Grundstücksbesitzer waren im Vorfeld über die Veranstaltung informiert worden. „Alles hat gut funktioniert“, so die Beobachtung von Helmut Schreiber. Der Seniorchef selbst hatte auf eine aktive Teilnahme verzichtet. Vor fünf Jahren war er bei einer Jagd des Schleppjagdvereins auf Herrenchiemsee schwer gestürzt und danach langsam wieder genesen. Vereinschef Toni Wiedemann hatte weniger Glück und sitzt seit dem Sturz im Rollstuhl. Er lässt sich aber nicht unterkriegen, leitet weiter den Verein und verfolgt alle Jagdveranstaltungen.

Der gesellschaftliche Teil der Jagd in Rennertshofen musste reduziert werden

Ehefrau Sissi Veit-Wiedemann führt nun die Equipage mit viel Routine an. Heuer müsse man wegen der strengen Hygieneauflagen die Jagden und vor allem den dazugehörigen gesellschaftlichen Teil reduzieren. Einige Jagdevents sind komplett gestrichen worden. „Wir bleiben vorsichtig und können dennoch unseren schönen Sport auch im Herbst den Aktiven und den Zuschauern anbieten“, sagt Sissi Veit-Wiedemann.

In Neuburg wird sich der Schleppjagdverein Bayern mit seinen „Foxhounds“ am Hubertustag, dem 3. November, wieder vor Schloss Grünau zeigen. Die Traditionsjagd, 1986 von Anton Göbel ins Leben gerufen, soll auf jeden Fall stattfinden. Die ebenso renommierte Jagd auf der Insel Herrenchiemsee am 10. Oktober dagegen ist deutlich zurückgefahren worden. Die Reiterveranstaltung unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger soll ohne Medien und vor minimaler Zuschauerkulisse stattfinden. Das Bayerische Fernsehen entschied sich deshalb für Rennertshofen und begleitete dort die Jagd mit zwei Teams und einer Drohne. Der Beitrag wird in der „Abendschau“ sowie in langer Fassung auf 3sat gesendet.





