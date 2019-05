16:32 Uhr

Rathausfletz wird zum Labor

Markus Jordan schafft einen wundersamen Ort für experimentierfreudige Kinder und Junggebliebene. Was es bei seiner Ausstellung zu sehen gibt.

Von Elke Böcker

In der Städtischen Galerie im Rathausfletz von Neuburg können Besucher bis zum 16. Juni eintauchen in die geheimnisvolle Phantasiewelt von Markus Jordan aus Ingolstadt. Ist doch derzeit dort dessen Ausstellung „Das Labor. Retrofuturistische Visionen“ zu bestaunen.

Der kreative Lichtkünstler, der sich beständig auf der Suche nach geeigneten Schrottteilen für seine Kunstwerke befindet, hat – wie bereits im vergangenen Jahr in Ingolstadt – ein magisches und mystisches Labor der wundersamsten Maschinen gestaltet. Wie Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs, die mit dem „Labor“ ihre letzte Ausstellung eröffnete, bemerkte, wirft Jordan aus der Gegenwart einen Blick in die Vergangenheit, deren Blick wiederum in die Zukunft gerichtet ist (diesen Gedanken muss man mehrmals vollziehen). In einer Zeit, die sich im unentwegten Umbruch befindet, sei das mehr als gerechtfertigt. Doch jenseits solcher philosophischer Überlegungen ist „Das Labor“ vor allem ein wundersamer Ort für experimentierfreudige Kinder und Junggebliebene. Egal, ob man dem Pferdeskelett beim Licht-Erbrechen zusieht, die Lichtblitze in „Neptuns Gulli“ betrachtet und sich an Jules Vernes Reisen erinnert oder den geheimnisvollen OP-Tisch „Metropolis“ betrachtet – Markus Jordans Objekte und Installationen berühren.

Markus Jordans Ausstellung im Neuburger Rathausfletz ist bis Mitte Juni zu sehen

Kinobesucher fühlen sich an Fritz Lang Filme, Kunstliebhaber an Duchamps Werke erinnert. Doch Markus Jordans Bildsprache ist trotz all der gewollten Zitate ganz eigen. Er holt die oftmals nicht mehr gebrauchten technischen Versatzstücke aus ihrem Dornröschenschlaf oder eben gar vom Schrottplatz und verleiht ihnen gleichsam ein neues Leben. Das kann dann richtig „gefährlich“ sein, wie die „Jakobsleiter“, deren Starkstrom-Entladungen nur bei Führungen durchgeführt werden, oder so wundersam wie die „Vulkania“, die Sprudelsäule oder der spektakuläre Faradayische Käfig, in den man sich allzu gerne setzen möchte. Auch hörenswerte Arbeiten wie das Pneumonium hat der Künstler und leidenschaftliche Bastler entwickelt. Von diesem Luftklavier dürfen sich die Nutzer dann so richtig überraschen lassen – einen Vorgeschmack auf die aberwitzigen Töne gab bei der Eröffnung der Ausstellung das Ingolstädter Trio „Tinnitus“ zum Besten.

Zu sehen sind die „Retrofuturistischen Visionen“ bis zum 16. Juni in ihrem „Labor“, das jeweils Donnerstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr sowie Samstag, Sonntag und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet hat. Zur interaktiven Nutzung liegt eine Gebrauchsanweisung vor, zur Dokumentation ein kleiner Katalog.

Themen Folgen