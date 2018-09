vor 53 Min.

Raubüberfall ist wohl geklärt

Polizei nimmt einen Verdächtigen fest

Nassenfels Nach einem Raubüberfall im Februar dieses Jahres konnte die Kripo Ingolstadt nun einen 33-jährigen Iraker aus München als mutmaßlichen Täter ermitteln und festnehmen. Ein damals unbekannter Mann hatte am 2. Februar, einem Freitagabend, den Besitzer eines Lebensmittelmarkts in Nassenfels niedergeschlagen und dessen Bargeld geraubt. „Nach langwierigen und intensiven Ermittlungen der Ingolstädter Kriminalbeamten“ konnte der 33-Jährige am vergangenen Donnerstag an seinem Wohnort in München durch Beamte der Kripo Ingolstadt und Fürstenfeldbruck festgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der zuständige Ermittlungsrichter in Ingolstadt erließ Haftbefehl, der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nachdem in verschiedenen Medien Bilder des Täters von der Überwachungskamera veröffentlicht worden waren, ergab sich der erste Verdacht gegen den 33-Jährigen, der im Lauf der Zeit erhärtet werden konnte. (nr)

