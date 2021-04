Raum Neuburg: Kreisjugendring plant nach Corona ein großes Fest

Plus Die Arbeit des KJR musste zuletzt pandemiebedingt ruhen. Doch die neu gewählte Vorstandsmannschaft hofft auf bessere Zeiten und hat auch schon ein Event in der Planung.

Der Kreisjugendring (KJR) blickt auf ein sehr ruhiges Jahr mit wenigen Aktivitäten zurück. Viel zu ruhig, wie die Mitglieder am Freitagabend bei der Frühjahrsvollversammlung einmütig berichteten. Die meisten Veranstaltungen fielen der Pandemie und den Lockdown-Bestimmungen zum Opfer. Die gute Nachricht aber ist, dass der Verein auf finanziell gesunden Beinen steht. Und dass ein bewährtes Führungsteam weiterhin die Geschicke des KJR lenkt. Denn am Freitag wurde die alte Vorstandschaft fast vollständig wieder gewählt.

Die Frühjahrsvollversammlung fand erstmals digital statt. Und das, sehr zur Freude aller Beteiligten, ohne technische Probleme. Fabian Mattick wurde wieder zum Vorsitzenden gewählt. Foto: Manfred Dittenhofer

Fabian Mattick bleibt Vorsitzender des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen. Der 30-Jährige ist seit 24 Jahren aktiv bei den Pfadfindern. Vor vier Jahren wurde er erstmals zum Vorsitzenden des KJR gewählt und am Freitag mit 100 Prozent der Stimmen in diesem Amt bestätigt. Als Vorsitzender will er sich aktiv für den Jugendkreistag einsetzen und die Angebote für die Verbände, die im KJR aktiv sind, noch verbessern und erweitern. Außerdem soll das Wohnheim vermehrt von den Verbänden genutzt werden. Mattick hätte auch gerne mehr hauptamtliche Jugendarbeiter. Die Kreisjugendpflege brauche mehr Unterstützung, so seine Bitte.

Vorsitzende beim KJR bleiben Fabian Mattick und Kathi Lang

Als Matticks Stellvertreterin wurde Kathi Lang gewählt. Auch sie hatte dieses Amt bereits inne und ist nun weiterhin die rechte Hand von Fabian Mattick. Die 39-jährige Rennertshofenerin hat also schon viel Erfahrung in der Vorstandsarbeit. Als Beisitzer wurden Thomas Raba, Patrick Rubin, Franziska Brüderle, Mirsada Balic, Sandra Schnell, Wolfgang Kaufer und Franziska Brüderle bestätigt. Einziger Neuling im Vorstand ist Gerhard Mattick, der Alfred Hoyer ersetzt, der das Amt des Beisitzers nach 15 Jahren aufgibt. Allerdings bleibt auch Hoyer dem Vorstand erhalten, denn er wurde neben Bernhard Pfahler als Kassenprüfer eingesetzt.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr fiel eher ernüchternd aus. Die neue Geschäftsstelle am Neuburger Rödenhof konnte im Januar 2020 noch mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Mit den zahlreichen KJR-Spielgeräten sei den Kindern ein abwechslungsreicher Tag geboten gewesen, so KJR-Geschäftsführer Guido Büttner. Außerdem sei das OB-Kandidaten-Hearing im Jugendzentrum Neuburg Kommunalwahl gut besucht gewesen.

KJR-Geschäftsführer Guido Büttner berichtete von den eingeschränkten Aktiväten im vergangenen Jahr. Foto: Manfred Dittenhofer

Parallel dazu veröffentlichte der KJR seine jugendpolitischen Forderungen. Mehr Jugendthemen in den politischen Gremien, mehr politische Teilhabe der jüngeren Generationen. Positiv sei auch gewesen, dass das Hallenfußballturnier in Kooperation mit der JFG Karlshuld noch durchgeführt werden konnte. Die geplante School’s-out-Party für die Absolventen musste dann schon abgesagt werden.

KJR Neuburg plant Jugendverbandsfestival nach Corona

Als schwierig habe sich auch die Inbetriebnahme des Schülerwohnheims unter besonderen Abstands- und Hygienebedingungen gezeigt, so Büttner. Kaum Belegungen im Schwaighölzl, ein abgesagtes Ferienprogramm, keine Jugendleiterausbildungen. Und statt der angekündigten Spielstadt sei in den Gemeinden im Sommer tageweise ein Spielmobil unterwegs gewesen.

Ein sehr wichtiges Thema des Kreisjugendrings ist das geplante Kreisjugendparlament, das Landrat Peter von der Grün in seiner Grußrede erwähnte. Der KJR wird sich aktiv daran beteiligen, und die Vereine werden aus ihren Reihen Jugendliche für das Gremium entsenden.

Alles in allem hoffen sämtliche Teilnehmer auf eine Entspannung und Öffnung, damit sich Jugendliche wieder treffen können. Sobald möglich, ist ein Jugendverbandsfestival in Planung. „Alle Verbände, alle Jugendlichen, alles, was an Spielsachen da ist, wird eingesetzt. Das soll ein großes Event werden“, hofft Fabian Mattick auf bessere Zeiten.

