Rauschgift in Eitensheim gefunden

38-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Eitensheim haben Ermittler der Kripo Ingolstadt am Montagabend mehrere hundert Gramm Marihuana sowie eine Aufzuchtanlage und weitere Rauschgiftutensilien gefunden. Der 38-jährige Wohnungsinhaber wurde festgenommen. Als die Kripo-Beamten am Montag gegen 19.45 Uhr mit einem Durchsuchungsbeschluss die Wohnung des Mannes durchkämmten, stießen sie auf eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Außerdem stellten sie rund 670 Gramm Marihuana, mehrere teils abgeerntete Pflanzen sowie Verpackungsmaterial und weitere Rauschgiftutensilien sicher. Der Verdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, am Dienstag kam der Mann in Untersuchungshaft.

