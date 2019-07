17:30 Uhr

Realschüler werden ihren Weg nie alleine gehen

Nach vielen Jahren voller Fleiß und Prüfungen feierten die zehnten Klassen der Paul-Winter-Realschule ihren Abschluss. Was die Redner ihnen wünschten.

Von Laura Freilinger

Am Freitagvormittag stieg die Spannung, als die 94 Schulabgänger der Paul-Winter-Realschule auf die Vergabe ihrer Abschlusszeugnisse warteten. Während von den Schülern ausgewählten Songs - von Deutschrap bis Klassikern von Queen - im Hintergrund abgespielt wurden, überreichten ihnen Schulleiterin Sonja Kalisch und die jeweiligen Klassenlehrer die Zertifikate. Zwölf Zehntklässler erreichten einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma, der Jahrgangsstufenbeste schaffte es sogar, unter 1,5 zu bleiben.

Konrektor Martin Distl begrüßte neben den Abschlussschülern auch die Bürgermeister der Umlandgemeinden sowie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Es ist ein bisschen wie beim Fußball“, erklärt Distl auf das Motto „You´ll never walk alone“ anspielend. Zusammen seien die Schüler sowohl durch schwere als auch durch gute Zeiten gegangen. Weiter wünsche er den Zehntklässlern alles Gute für die Zukunft, und dass sie ihren Weg niemals alleine bestreiten müssten.

Diesen Glückwünschen schloss sich Landrat Peter von der Grün an: „Ihr habt jetzt einen echten Meilenstein hinter euch, den ihr euch durch Fleiß und Arbeit erarbeitet habt. Heute ist Erntezeit für all die Anstrengungen“, lobt er die ehemaligen Schüler. Jetzt käme es darauf an, wie die Jugendlichen ihre Zukunft gestalten. „Die Mittlere Reife ist das Ende eines äußerst attraktiven Bildungsweges. Selbst jetzt könnt ihr euch noch auf eine der 230 freien Ausbildungsstellen im Landkreis bewerben.“

Haben es die Neuburger Realschüler heute schwerer als früher?

In seiner Rede überlegte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, ob die Realschüler es in Zeiten von Digitalisierung und Reizüberflutung heute schwerer hätten als seine Generation. „Es sind Werte wie Toleranz oder Pünktlichkeit, die euch eure Lehrer beigebracht haben.“ Passend zu dem aus dem Fußball stammenden Motto bezeichnete er die Mitglieder des Abschlussjahrgangs als „Sterne des Südens“.

Im Namen des Elternbeirats beglückwünschte der Vorsitzende Stefan Dauser die Schulabgänger. „Ob als Mitarbeiter bei einem Global Player oder bei einem kleinen Mittelständler - ich weiß, ihr werdet eure Position finden“, bestärkt er die Jugendlichen.

Mit bekannten Popsongs wie „Shotgun“ von George Ezra oder „Viva la Vida“ von der britischen Musikgruppe Coldplay sorgte die Schulband unter Leitung ihres Lehrers Rainer Beck für gute Stimmung. Diese nutzten die beiden Jahrgangsstufensprecher Verena Wiesner und Martin Fuhr in ihrem Rückblick über die gemeinsamen Erlebnisse des Abschlussjahrgangs. „Zunächst einmal sollten wir vielleicht unseren Eltern danken, die uns täglich aus dem Bett gezwungen haben, um zu unserer Lieblingsbildungsstätte zu fahren“, scherzt Verena. Dank ihrer Schule könnten sie zwar kein Auto anmelden, aber dafür auf sechs verschiedenen Wegen die Maße eines Dreiecks ausrechnen.

Am Ende hielt auch Schulleiterin Sonja Kalisch eine Rede, in welcher sie die Kameradschaftlichkeit der Mädchen und Jungen betonte. „Es ist ein Geschenk, dass ihr nie alleine ward, seid und hoffentlich auch niemals sein werdet. Ich ermutige euch dazu, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen“, betont die Direktorin. „Euer Abschlusszeugnis ist das Eintrittsticket dafür.“

