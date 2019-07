Realschulneubau in Neuburg wird deutlich teurer

Plus Die Kostenprognose für das Bauprojekt in Neuburg liegt aktuell um 6,1 Millionen Euro über dem Ansatz. Welche Gründe die Planer im Kreistag dafür nennen.

Das wird noch richtig teuer: Was angesichts des aktuellen Booms der Baubranche kaum überraschen dürfte, hat einige Kreistagsmitglieder am Donnerstag doch ein wenig aus der Fassung gebracht. Die Baukosten für den Neubau der Paul-Winter-Realschule am Kreuter Weg in Neuburg schnellen in die Höhe. Um 18,5 Prozent, das sind 6,1 Millionen Euro, liegt der Ansatz aktuell über dem Budget. Und das ist wohl noch nicht das Ende. 70 Prozent der Aufträge sind vergeben, der Rest noch offen. „Die Baukonjunktur schlägt Kapriolen“, erklärte Projektleiterin Stephanie Legler (SMP-Planungsbüro). Ob es bei der Schätzung bleibe, hänge davon ab, wie die noch offenen Submissionen laufen werden. Eine gute Nachricht gab es auch. Der geplante Zeitplan kann, Stand jetzt, gehalten werden. Zum Start des Schuljahrs 2021/22 im September ist die neue Schule bezugsfertig.

Kostenüberschreitung beim Realschulneubau auf breiter Front

„Wir sind ganz schön in die Knie gegangen“, kommentierte Stephanie Legler die Kostenüberschreitungen bei den Vergabepaketen auf breiter Front. Bei zwei Ausschreibungen lag man im grünen Bereich, also unter dem Ansatz, bei sieben im roten. „Die Preise sind hoch und das wird sich auch in den beiden nächsten Jahren nicht ändern“, so ihre Prognose. Bis zu 85 Prozent teuer als geplant kamen einzelne Gewerke. Negativer Höhepunkt war eine Überschreitung von 130 Prozent der ausgepreisten Kosten für die Dachabdichtung. In diesem Fall wurde nochmals neu ausgeschrieben. Ein Ergebnis wird die nächste Submission am 3. September bringen. Ein entscheidender Termin, wie die Projektleiterin betonte, denn „das ist ein Schlüsselgewerk. Wenn der Rohbau nicht abgedichtet ist, kann man nicht weiterarbeiten.“

Landrat Peter von der Grün (rechts) mit Bauleiter David Wojan beim Ortstermin am Kreuter Weg. Bild: Dorothee Pfaffel

Keine Planungsfehler konnte Anton Krammer (SPD) ausmachen. „Die Entwicklung der Baukonjunktur spielt uns nicht gerade in die Karten.“ Ernst Gebert (FW), Alt-Bürgermeister von Rennertshofen, riet auf Nachfrage von Fritz Goschenhofer (CSU) dazu, anzufragen, ob eine Anpassung der staatlichen Zuwendungen möglich sei. Zuschüsse seien in der Vergangenheit bei außergewöhnlichen Baupreissteigerungen immer wieder einmal angepasst worden, so seine Erfahrung.

Der aktuelle Kostenansatz beim Realschulneubau liegt bei 41,6 Millionen Euro

Aufgeschlüsselt ist der aktuelle Kostenansatz von 41,6 Millionen Euro in 36,9 Millionen Baukosten, 6,7 Millionen Nebenkosten für Honorare, Gutachten, Prüfgebühren und Planer. Miteingerechnet sind außerdem zwei Millionen Euro für das sogenannte Erschließungsdreieck mit Zufahrt, Bushalt und Parkplätzen, das nicht im ursprünglichen Beschluss aus dem Jahr 2015 stand.

Blick in die Turnhalle. Der Bau wird einmal groß und luftig. Der nächste Schritt ist die Dachdichtung. Bild: Dorothee Pfaffel

Beim Rundgang am Vormittag über die 200 Meter lange Baustelle hatte Landrat Peter von der Grün sich selbst ein Bild vom Baufortschritt gemacht und durchaus zufrieden gezeigt: „Es wird konkreter, man kann eine Vorstellung davon bekommen, wie es einmal aussehen wird.“ Die Erdgeschoss-Rohbauten sind fast fertig, momentan wird an den Obergeschossen gearbeitet. Auf die Pultdächer werden Photovoltaik-Anlagen montiert. Die Wärmeversorgung der neuen Schule erfolgt durch die Stadtwerke. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen sei man gut dabei, meinte der Landrat. „Wir machen das Beste daraus.“

Von der Grün hat das Projekt von seinem Vorgänger Roland Weigert quasi „geerbet“. Er darf es jetzt als politisch Verantwortlicher zu Ende bringen.