Regina Lanz gewinnt „Das große Backen – Die Profis“

Plus Team Schwarz überzeugte wieder mit Geschmack und Fingerspitzengefühl. Was die finale Aufgabe war.

Von Dorothee Pfaffel

Sie haben es tatsächlich geschafft: Regina Lanz und Sibylle Langner haben die TV-Sendung „Das große Backen – Die Profis“ gewonnen. Damit haben sich die beiden jungen Konditormeisterinnen gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt.

Juror Günther Koerffer, Hofkonditor am schwedischen Königshaus, lobte im Finale am Sonntag das Backwerk von Team Schwarz mit den Worten: „Ich sage es nicht oft, aber hier ist wieder das Engelchen, das mir auf die Zunge pinkelt.“ Regina Lanz, die gebürtig aus dem Rainer Ortsteil Oberpeiching kommt und das „Café am Theater“ in der Neuburger Altstadt beliefert, und ihre Teamkollegin Sibylle Langner, Konditormeisterin in der Nähe von Frankfurt, überzeugten in allen vier Sendungen mit Geschmack und filigraner Technik. So auch wieder im Finale, wo Lanz ihr Können beim Zuckerschaustück zum Thema „Vier Jahreszeiten“ zeigen konnte. Mit dem Schaustück allein war es aber nicht getan – ein ganzes Bankett war gefordert mit einer Torte, Pralinen, Macarons und Eclairs.

Regina Lanz arbeitet für das "Café am Theater" in Neuburg

Das Erfolgsrezept von Team Schwarz? Regina Lanz erklärt es so: „Bei so einem Wettbewerb ist es wichtig, dass du dich zu 100 Prozent auf deine Teamkollegin verlassen kannst. Wir harmonieren und ergänzen uns gut. Wo Sibylle ihre Schwächen hat, habe ich meine Stärken und umgekehrt. Wir haben unser ganzes Herzblut reingesteckt!“

10.000 Euro und ein goldener Cupcake sind der Preis, den Lanz und Langner bei „Das große Backen – Die Profis“ abgeräumt haben. Lanz will sich von ihrer Hälfte des Geldes etwas für ihre Backstube kaufen, einen sogenannten Sahnebläser. Ab Herbst will sich die 28-Jährige nämlich komplett selbstständig machen – und dann nicht nur das Neuburger Café beliefern, sondern auch noch andere und Privatleute.

10.000 Euro gewinnen die beiden bei der Fernsehshow "Das große Backen"

Regina Lanz hat die Zeit beim Fernsehen sehr genossen, rund zwei Wochen dauerte der Dreh in Berlin. Aber anstrengend war es auch – und viel Übung im Vorfeld. „Ich bedanke mich bei meinen Eltern, meinem Freund und meinen Freunden, die mich unterstützt haben.“ Ob sie nach diesem Erfolg noch weitere Ziele für die Zukunft hat? Lanz: „Vielleicht ein eigenes Backbuch herausbringen, zusammen mit Sibylle...“

Wer mit Konditormeisterin Regina Lanz Kontakt aufnehmen möchte, kann dies tun per Mail an info@reginas-meistertorten.de. Außerdem ist sie bei Instagram und hat bald eine eigene Homepage unter www.reginas-meistertorten.de. Mehr Informationen zur Sat.1-Sendung gibt es unter www.sat1.de/tv/das-grosse-backen-die-profis.

