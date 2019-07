vor 47 Min.

Regio-Bahn: Fahrgäste auf Bus umsteigen

Weiter Probleme wegen Personalmangel

Seit Montag führt Personalmangel bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) dazu, dass die Züge nicht wie gewohnt rollen können. Wie das Bahnunternehmen mitteilt, muss der Zugverkehr zwischen Eichstätt und Ingolstadt daher weiterhin entfallen. Fahrgäste zwischen Eichstätt Bahnhof und Ingolstadt können aber ab Mittwoch die Expressbusse der Linie X 80 zwischen Eichstätt Stadt und Ingolstadt ZOB nutzen. Regiobahn-Tickets würden anerkannt, heißt es in der Mitteilung weiter. Ferner erstattet das Bahnunternehmen die Kosten für die Fahrt vom ZOB zum Ingolstädter Hauptbahnhof. Schüler der Schule in Rebdorf-Hofmühle und Fahrgäste zwischen Eichstätt Stadt und Eichstätt Bahnhof sollen laut BRB die zur Verfügung gestellten Kleinbusse und Taxis nutzen. In Abstimmung mit der Stadt Eichstätt sei für den Halt Rebdorf-Hofmühle ersatzweise eine Bedarfshaltestelle in Steghäuser eingerichtet worden.

Fahrgäste zwischen Eichstätt Bahnhof und Ingolstadt können aufpreisfrei die Züge der DB Regio nutzen. BRB-Tickets würden dort anerkannt. (nr)

Themen Folgen