Entgeltanalyse für Neuburg und Region: Große Differenz im Gehalt der Geschlechter

Die aktuelle Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit beleuchtet den Verdienst in Facetten. Dabei zeigt sich eine große Differenz beim Gehalt auch mit Blick auf die Geschlechter.

Wie unterscheiden sich die Entgelte regional, nach Geschlecht und nach Alter? Zahlt sich eine Qualifizierung aus? Die aktuelle Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit – Stand 31. Dezember 2020– beleuchtet den Verdienst in Facetten. Dabei wird der Median, also das mittleres Arbeitsentgelt, der monatlichen Bruttoentgelte sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigter für den Vergleich zugrunde gelegt, heißt es in einer Mitteilung der Bundesagentur.

Kurzarbeitergeld hat im vergangenen Jahr den Anstieg bei den Entgelten gebremst

Vor allem die starke Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld hat im vergangenen Jahr den Anstieg bei den Entgelten gebremst. Auch ausbleibende Sonderzahlungen oder ausgesetzte Erhöhungen bewirken einen Rückgang beziehungsweise schwächeren Anstieg der Einkommen. Bemerkenswert ist demnach, dass in Ostdeutschland Frauen einen um 73 Euro höheren Verdienst erzielen als Männer, in Westdeutschland ist er dagegen um 479 Euro niedriger als bei den männlichen Kollegen. Im Stadtgebiet Ingolstadt verdienen Männer 1830 Euro mehr. Dieser Trend setzt sich – wenn auch abgeschwächt – in den Landkreisen Eichstätt (607 Euro), Neuburg-Schrobenhausen (543 Euro) und Pfaffenhofen (517 Euro) fort. „Gründe für diese Differenz gibt es viele. Ein wesentlicher Faktor ist die regionale Wirtschaftsstruktur. Berufsfelder, in denen überproportional Arbeitnehmerinnen tätig sind, werden insgesamt geringer entlohnt. Außerdem übernehmen sie seltener Führungspositionen, legen eine Babypause ein oder sind länger in Teilzeit tätig“, erklärt Peter Kundinger, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Ingolstadt.

Regional zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede. In Bayern verdienen Vollzeitbeschäftigte in der Stadt Erlangen, in Ingolstadt sowie in München mit einem Einkommen von mehr als 4500 Euro am meisten. In der Stadt Erlangen ist der Verdienst mit 5002 Euro am höchsten, gleich dahinter folgt Ingolstadt mit 4982 Euro und die Stadt München mit 4566 Euro. „Ein höheres Gehalt bedeutet nicht automatisch mehr Geld in der Tasche zu haben. Bei der Interpretation des Durchschnittseinkommens muss man auch die großen Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten innerhalb der Regionen berücksichtigen“, erläutert Peter Kundinger.

In den Landkreisen der Region 10 liegen die mittleren Einkommen bei 3394 Euro

In den Landkreisen der Region 10 liegen die mittleren Einkommen bei 3394 Euro (Landkreis Eichstätt), 3365 Euro (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) und 3443 Euro (Landkreis Pfaffenhofen). Der regionale Vergleich der Statistiker zeigt auch, dass der Verdienst Vollzeitbeschäftigter in Westdeutschland mit 3540 Euro noch immer deutlich über dem durchschnittlichen Entgelt in Ostdeutschland (2890 Euro) liegt.

Neben regionalen Unterschieden spielt die Qualifikation eine Rolle für das Gehalt. In Ingolstadt verdienen sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte mit einem anerkannten Berufsabschluss im Mittelwert 4623 Euro – 1958 Euro mehr als ihre ungelernten Kolleginnen und Kollegen. Das höchste Einkommen verzeichnen Beschäftigte mit einem akademischen Abschluss. Ihr Gehaltszettel weist am Monatsende ein durchschnittliches Einkommen von 6.836 Euro aus. Auch in den Landkreisen beeinflusst die Qualifikation stark das Einkommen. (nr)