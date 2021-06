Regionalkantor am Münster

Christoph Hämmerl folgt auf Franz Hauk

Der Regionalkantor für die Region Süd des Bistums Eichstätt, Christoph Hämmerl, wird künftig seinen Dienst vom Ingolstädter Münster aus verrichten. Das teilt das Bistum Eichstätt mit. Bisher war Hämmerl neben seiner Tätigkeit als Regionalkantor auch noch Kirchenmusiker an der Pfarrei St. Christoph in Ingolstadt-Friedrichshofen. Sein Wechsel an das Ingolstädter Münster wird zum 1. September erfolgen. Der bisherige Münsterorganist und Chorleiter, Franz Hauk, ist bereits zum 1. Juni in den Ruhestand getreten, wird jedoch auch künftig die Orgelmatineen und die Ingolstädter Orgeltage betreuen. Hämmerl ist seit 1985 als Regionalkantor und Kirchenmusiker in Friedrichshofen tätig. Nach 36 Jahren nimmt er nun neue Aufgaben wahr und ist zukünftig, neben seiner Tätigkeit als Regionalkantor, für die Kirchenmusik am Ingolstädter Münster verantwortlich. Christoph Hämmerl studierte Kirchenmusik an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg und an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in München. In Ingolstadt-Friedrichshofen hat er mehrere Chöre aufgebaut. Am Ingolstädter Münster ist Hämmerl künftig für die Gestaltung der Liturgie an den Sonn- und Feiertagen zuständig. Er wird den Münsterchor leiten und soll zudem einen Kinder- und Jugendchor aufbauen. (nr)