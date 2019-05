11:01 Uhr

Regionalzug fährt bei Ingolstadt gegen Auto

Zwischen Ingolstadt-Rothenturm und Manching-Niederstimm hat am Mittwochmorgen ein Regionalzug ein Auto erfasst. Eine 64-jährige Frau wurde leicht verletzt.

Zwischen Ingolstadt-Rothenturm und Manching-Niederstimm hat am Mittwochmorgen ein Regionalzug ein Auto erfasst. Eine 64-jährige Frau wurde leicht verletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock.

Was war passiert? Gegen 6.30 Uhr war die 64-jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit ihrem Wagen auf der Niederstimmer Straße Richtung Süden unterwegs gewesen. Unmittelbar vor dem Bahnübergang war sie dann laut Polizei in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr durchs Gebüsch und blieb schließlich mit der Vorderachse zwischen den Gleisen der nahen Bahnstrecke stehen. Ersthelfer versuchten noch, das Fahrzeug von den Gleisen zu ziehen. Wenig später allerdings kam vom Ingolstädter Hauptbahnhof her der Regionalzug herangerollt. Der 39-jährige Lokführer aus dem Landkreis Regensburg sah den weiteren Angaben der Polizei zufolge zwar noch, dass dort ein Auto auf den Gleisen war, er konnte den Zug aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und rammte das Auto. Er erlitt einen Schock. Die 64-jährige, die durch den vorangegangenen Unfall nur leicht verletzt war, befand sich da aber nicht mehr im Wagen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war die 64-jährige von der Straße abgekommen, weil sie am Steuer eingeschlafen sein soll.

Zur Unfallzeit waren rund 30 Fahrgäste im Zug. Sie überstanden den Unfall alle unbeschadet. Am Auto der Frau entstand Totalschaden. Zudem ist ein Teil der Schrankensteuerung zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt rund 20000 Euro. Der Zug blieb nach ersten Erkenntnissen intakt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Autos musste die Bahnstrecke bis 9 Uhr gesperrt werden. (nr)

