25.05.2019

Rehkitze vor dem Tod bewahrt

In Zell werden auf traditionelle Weise Wildtiere aufgespürt

Seit Anfang der sechziger Jahre können sich der Jagdpächter und die Jäger des Gemeinschaftsjagdreviers Zell vor der ersten Mahd um mangelnde Arbeit zur Wildrettung nicht beklagen. Der Ablauf ist immer derselbe: Die Eigentümer der Grünflächen informieren die Jäger in der Regel einen Tag vor den beabsichtigten Mäharbeiten, mitunter wetterbedingt aber auch erst einen halben Tag zuvor. In jedem Fall ist aber Eile geboten.

Um erfolgreich eingreifen zu können, wird eine uralte, einfache und bewährte Methode angewandt, teilen die Jäger des Gemeinschaftsjagdreviers mit. Zuerst werden die Flächen großräumig mit Scheuchen abgesteckt. Dies sind einfache Stäbe an denen Plastiksäcke, alte Futter- oder Kunstdüngersäcke befestigt werden. Nicht selten hilft der Eigentümer dabei mit. Durch diese Maßnahme wird der sonst so friedliche Bereich für das Wild so verändert, dass es eine vermeintliche Bedrohung, insbesondere für den Nachwuchs annimmt, der es auszuweichen gilt. Je bunter die Plastiksäcke sind und je besser sie im Wind rascheln, desto wirkungsvoller sind sie.

Diese Vorarbeit ist wichtig, denn es hat wenig Sinn, etwa ein Rehkitz aus dem Feld in ein anderes zu tragen; sind die Störenfriede weg, wird es unverzüglich, unter anderem auch während der Mäharbeiten an die alte Stelle zurücklaufen. Da der Gesetzgeber vorschreibt, dass in jedem Revier ein brauchbarer Jagdhund für bestimmte Jagdarten vorhanden sein muss, bietet es sich an, diesen Helfer einzusetzen. Mit diesen Hunden wird die zu mähende Fläche systematisch abgesucht. Wild wie Rehe, Hasen, Fasane, Wachteln und andere Vögel werden von diesen Hunden angezeigt oder fliehen vor ihnen, so weit sie nicht bereits beim Aufstellen der Scheuchen den Bereich verlassen haben.

Da Jungwild sehr wenig Geruch (Witterung) abgibt, wird es auch von einem erfahrenen Jagdhund selten aufgespürt. Das schmälert jedoch nicht den Erfolg. Wird die abgesuchte Fläche nach Abschluss der Arbeiten mit dem Fernglas aus größerer Entfernung beobachtet, vor allem in der Dämmerung, kehrt häufig die Rehmutter zurück zu den Jungtieren und führt sie aus dem Gefahrenbereich in eine sichere Getreidesaat. Heuer konnten bereits mehrere Rehkitze vor dem Tod bewahrt werden, teilt einer der Jäger mit. Auch Hasenmütter tun dies. Schlechter sieht es für das Federwild aus, wenn bereits ein Gelege besteht. Wird es vom Jagdhund gefunden, können lediglich die Eier entnommen, in der Brutmaschine ausgebrütet, die Küken aufgezogen und die Jungtiere später wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. (nr)

Themen Folgen