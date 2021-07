Polizei sucht Zeugen: Zwei Männer nach Kontrolle bei Langenbruck auf der Flucht

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die nach einer Kontrolle bei Langenbruck geflohen sind. Sichergestellte GPS-Geräte sind möglicherweise Diebesgut aus Schrobenhausen.

Im Zuge einer Kontrolle auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Anschlussstelle Langenbruck flüchteten zwei Personen am Mittwochachmittag vor der Polizei. Die Suche nach den beiden Männern blieb bislang erfolglos. Im Innenraum der zwei Fahrzeuge konnten hochwertige Elektronikteile gefunden werden, deren Eigentumsverhältnis noch geklärt wird.

Nach bisherigem Kenntnisstand führte eine zivile Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt gegen 13 Uhr eine verdachtsunabhängige Kontrolle auf dem Supermarktparkplatz am Logistikring in Reichertshofen durch. Während der Kontrolle gelang zwei männlichen Personen in einem günstigen Moment zu Fuß die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung von Polizeihubschraubern, Polizeihunden und zahlreicher Streifenbesatzungen konnten die beiden Männer bislang nicht angetroffen werden.

In den von den Flüchtigen benutzten Fahrzeugen konnten ersten Erkenntnissen zufolge mehrere hochwertige GPS-Geräte, die hauptsächlich in landwirtschaftlichen Fahrzeugen verbaut werden, aufgefunden werden. Momentan wird ein Zusammenhang mit einem Diebstahl ähnlicher Geräte, der heute von der Polizeiinspektion Schrobenhausen in deren Dienstbereich aufgenommen wurde, intensiv geprüft. Die Vermutung besteht, dass die Geräte möglicherweise aus Schrobenhausen stammen.

Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei Ingolstadt übernommen und dauern weiter an. Ebenso wird mit mehreren Streifen nach den beiden Tatverdächtigen gefahndet. Personen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Ingolstadt entweder unter der Telefonnummer 0841/9343-0 oder über den Notruf 110 zu melden. (nr)

Die gesuchten flüchtigen Personen sind laut Polizeiangaben beide männlich, etwa 35 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, eine Person wird von der Polizei als korpulent beschrieben und ist moldawischer Herkunft.