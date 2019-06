vor 36 Min.

Reichlich Verkehr auf der Baustelle

Der Bau der Autobahnanschlussstelle Ingolstadt Süd geht in die Endphase. Warum das Projekt für die Stadt und die Region so wichtig ist

Von Manfred Dittenhofer

Jede Menge Verkehr herrscht bereits auf dem Areal der neuen Autobahnanschlussstelle Ingolstadt Süd. Allerdings bewegen sich dort keine Autos, sondern Bagger und schwere Lastwagen. Lkw um Lkw bringen Ladungen voll Schotter. An der neuen östlichen Auffahrt zur A9 in Richtung Nürnberg hat der Endspurt begonnen. Bis direkt an die Autobahnspuren reicht die Baustelle heran. Am 30. September soll der Verkehr zwischen Autobahn A9 und Manchinger Straße wie auch nach Norden hin zur Straße Am Auwaldsee freigegeben werden.

Im östlichen Bereich der Autobahn wurde die Zufahrt komplett verlegt. Gerade wird neben der Errichtung des Schotterunterbaus – als Vorbereitung für die Asphaltierung – auch das Gelände um die Straßenführung herum mit Humus aufgefüllt. Wenn Peter Walter, städtischer Bauleiter, auf den Zeitplan schaut, kann er sich relaxt zurücklehnen. „Wir sind momentan fast ein bisschen zu früh dran. Es kann passieren, dass wir einige Tage Stillstand haben werden, wenn wir auf die Sperrung der Autobahnausfahrt warten.“ Die Sperrung soll am 9. September beginnen. Dann wird die östliche Ausfahrt, aus dem Süden kommend, komplett gesperrt sein. Genauso die Autobahnauffahrt in Richtung Nürnberg. Innerhalb von dann nur drei Wochen soll die gesamte östliche Ab- und Auffahrt geteert sein. Am 30. September sollen die ersten Autos über den neuen Autobahnanschluss rollen. Ein ambitionierter Zeitplan für die Asphaltierungsarbeiten, wie auch Walter zugibt. Dafür werde auf der Baustelle Tag und Nacht und auch an den Wochenenden gearbeitet. Für diese drei Wochen hoffen die Experten aus dem Ingolstädter Tiefbauamt auf einigermaßen gutes Wetter. Vor allem beim Auftragen der Deckschicht, die nur rund vier Zentimeter dick ist, würde Regen den Abkühlungsprozess des Asphalts stören. So könne es zu Rissbildungen kommen. Und zu heiß sollte es natürlich auch nicht sein, denn dann härtet der Belag zu langsam aus.

Der Zeitplan ist bisher top, beim Finanzplan sieht es nicht ganz so optimal aus. Man sei über die obere Finanzierungskante leicht hinausgeschossen, so Walter. Zum einen seien die Ausschreibungen etwas teurer verlaufen, denn die Baufirmen seien alle gut beschäftigt. Zum anderen aber müsse die Stadt für die Verlegung von Gasleitungen einen höheren Anteil übernehmen als bisher gedacht und damit auch eingeplant. Die Projektkosten liegen bei voraussichtlich rund 4,8 Millionen Euro.

Im September müssen die Autofahrer damit rechnen, dass der östliche Bereich des Autobahnanschlusses Ingolstadt Süd komplett gesperrt ist. Ausweichmöglichkeiten gibt es über Ingolstadt Nord und über die Anschlussstelle Manching.

Ist „Ingolstadt Süd“ fertig, läuft der Verkehr von und zur Autobahn über eine Kreuzung mit intelligenter Ampel. Durch Sensoren wird zum Beispiel ein Rückstau auf die Autobahn gemeldet. In diesem Fall verlängert sich dann die Grünphase für die Linksabbieger nach der Ausfahrt. Zwischen Manchinger Straße und der neuen Ampelkreuzung stehen dem Verkehr sechs Spuren zur Verfügung. Das Tiefbauamt bevorzugt eine Kreuzung mit Lichtregelanlage und keinen Kreisverkehr. Der hätte dreispurig sein müssen. Es habe sich gezeigt, so Norman Bischoff, der die Planung für das Tiefbauamt betreut, dass ein Kreisel für die Verkehrskapazität eher schlechter als die geplante Ampel sei.

Seit Frühjahr 2018 wird gebaut. Ist der Anschluss erst einmal fertig, gibt es eine neue Direktverbindung zum Gewerbepark Süd und zum IN-Campus. Die Planer erhoffen sich dadurch eine Entlastung der Manchinger- und der Eriagstraße.

