vor 26 Min.

Reise ins barocke Europa

Emma Kirkby wird wieder in Neuburg singen.

Sommerakademie: Dozenten der Alten Musik treten auf

Mit einer musikalischen Reise ins barocke Europa beginnt die Woche der Alten Musik im Rahmen der Neuburger Sommerakademie. Unter dem Titel „An European Journey“ werden am heutigen Dienstag um 20 Uhr alle zehn Dozenten der Alten Musik im Kongregationssaal auf ihren historischen Instrumenten einen Konzertabend geben.

Neben den beiden Sängerikonen Emma Kirkby (Sopran) und Peter Kooij (Bass), die in Neuburg erstmals auch im Duett zu hören sein werden, stehen Gerhard Abe-Graf (Cembalo), Gerhart Darmstadt (Violoncello), Friederike Heumann (Viola da Gamba), Jakob Lindberg (Laute), Xenia Löffler (Oboe), Leila Shayegh (Violine), Han Tol (Blockflöte) und Johannes Weiß (Cembalo) auf der Bühne. Das Programm führt getreu dem Titel einmal quer über den europäischen Kontinent mit Stücken unter anderem von Francois Couperin, Bernardo Pasquini, Tarquinio Merula und Johann Sebastian Bach. Karten für das Konzert sind zum Preis von 12 Euro im Vorverkauf in der Neuburger Touristinformation oder im Bücherturm erhältlich sowie an der Abendkasse. (nr)

Themen Folgen