07.08.2018

Reitstall bei Neuburg: Sind die Pferde in Gefahr?

Seit Jahren wird einem Pferdehalter aus der Region vorgeworfen, dass er seine Tiere quält, immer wieder kontrolliert das Veterinäramt den Mann und sagt: „Alles in Ordnung.“ Auch ein totes Pferd ändert daran nichts.

Von Orla Finegan

Vor allem Pferdeliebhabern aus der Region ist der Fall bekannt: Fast 30 Pferde stehen in einem Stall bei Neuburg, der Halter kümmert sich alleine um sie – und ist in den Augen von Tierschützern und Anwohnern mit der Situation überfordert. Seit mehreren Jahren sind die Vorwürfe immer die gleichen und landen in den örtlichen Medien (wir berichteten): verdreckte Boxen, zu wenig Auslauf, zu wenig Futter, Hufe in einem schlechten Zustand und abgemagerte Tiere, die ohne jeglichen Schutz den Witterungen ausgesetzt sind.

Erst vor wenigen Wochen rückte der Stall sogar bundesweit in den Fokus der Öffentlichkeit: Auf Initiative von Anwohnern kam die Vorsitzende des Tierschutzvereins „Vier Hufe“ aus Schleswig-Holstein zu Besuch und begutachtete Hof und Pferde. Anschließend postete sie auf der Facebook-Seite des Vereins über Wochen hinweg immer wieder Bilder, die die Vorwürfe untermauern sollen, verbunden mit dem Aufruf: „Diese Pferde brauchen dringend unsere Hilfe.“

Pferdepflege: Bei 25 Pferden und zwei Fohlen eine Mammutaufgabe

Jetzt wurde bekannt, dass am vergangenen Freitag der Kadaver einer vierjährigen Stute abgeholt wurde – Todesursache unklar. Für die Kritiker des Pferdehalters ist die Sachlage jedoch klar: Eine Frau, die selbst ein Pferd im benachbarten Stall stehen hat, setzt sich seit Jahren für die Pferde ein und informiert immer wieder das Veterinäramt, wenn sie Missstände im benachbarten Stall bemerkt haben will. Das Pferd, das nun gestorben sei, sagt sie, sei eines von denen, die Tag und Nacht ohne Witterungsschutz auf einem gepflasterten Hof verbringen und ihrer Beobachtung nach nur unregelmäßig Heu und frisches Wasser erhalten haben. Sie glaubt, dass das Tier an den Folgen dieser Haltung gestorben sei.

Der Besitzer der Tiere will sich nicht die Schuld in die Schuhe schieben lassen. „Als würde ich meine Pferde umbringen“, sagt er resigniert. „Mir tut es am meisten weh, wenn eines stirbt.“ Er erzählt ausführlich, wie er sich tagtäglich um seine Pferde kümmert und dafür sorgt, dass sie genügend Bewegung haben – bei 25 Pferden und zwei Fohlen eine Mammutaufgabe. Das inzwischen tote Pferd habe er sogar extra vor neun Tagen in eine Box gebracht, damit er es aufpäppeln kann. Das Veterinäramt des Landkreises ist auf der Seite des Besitzers. Erst Ende Juli sei der gesamte Bestand kontrolliert worden, erzählt der stellvertretende Leiter des Amts, Dr. Johannes Riedl. „Es gab nichts zu beanstanden.“ Auch an der vierjährigen Stute sei nichts Außergewöhnliches festgestellt worden.

Als das Veterinäramt des Landkreises am Montag über das tote Pferd informiert worden war, war das Tier schon verwertet worden – eine Obduktion war also nicht mehr möglich. Die Sprecherin des Landratsamts, Sabine Gooss, bedauert das. So bleibe den Tierärzten nur die Spekulation: Anfang des Jahres sei unter anderem dieses Pferd an der Krankheit Druse erkrankt. Wird diese bakterielle Infektion der Atemwege und der Lymphe nicht konsequent austherapiert, kann das dazu führen, dass sich im Pferdekörper Abszesse oder gar Metastasen bilden, die lebensbedrohlich sind. Das könnte laut Pressesprecherin Gooss eine plausible Erklärung für den Tod des Tieres sein. „Aber wir können nur spekulieren“, betont sie.

Das Neuburger Veterinäramt kennt den Fall gut

Im Landratsamt passt der Zustand der Pferde zwischen die Deckel eines prall gefüllten Ordners. „Allein in diesem Jahr waren wir 18 Mal vor Ort“, sagt Riedl. Der Stall werde so oft kontrolliert, weil beim Veterinäramt regelmäßig Anrufe eingehen von Menschen, die sich um die Tiere sorgen. Es gebe zwar schon immer wieder etwas zu bemängeln, aber meist habe der Besitzer den Missstand behoben, bevor eine schriftliche Verwarnung fällig gewesen sei. „Vor Kurzem hat ein Pferd gelahmt“, erzählt Riedl. „Es hatte einen Stein im Huf.“ Nachdem der Stein entfernt und das Pferd wieder schmerzfrei laufen konnte, war der Fall für das Veterinäramt erledigt. Die Behörde arbeitet nach strengen Vorgaben, jedem Anruf muss nachgegangen werden. Meist läuft es so ab: Gibt es Missstände, bekommt der Besitzer eine mündliche Aufforderung, diese zu beheben. Kommt er dieser nicht fristgerecht nach, bekommt er im nächsten Schritt ein Schreiben vom Amt mit der Androhung eines Bußgeldes.

Im Fall der Pferde bei Neuburg, erzählt Riedl, konnte der Besitzer ein Bußgeld immer abwenden. Deshalb hält der Tierarzt es für unwahrscheinlich, dass dem Mann die Tiere weggenommen werden, wie es sich manche Nachbarn und Tierschützer wünschen. Auch, dass seit Sommer 2016 vier Fohlen und nunmehr drei Pferde gestorben seien, ändert nichts an der Einschätzung des Amts. Denn in keinem Fall, einschließlich dem des am Freitag gestorbenen Pferdes, liege ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor.

Tierarzt: Nur weil ein Pferd zu dünn ist, ist das kein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Ähnlich verhält es sich mit dem Untergewicht der Tiere – auch eines der immer wieder vorgebrachten Argumente von besorgten Anwohnern. „Nur weil ein Pferd zu dünn ist, ist das kein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz“, betont der Tierarzt. Er und seine Kollegen arbeiten mit einer Skala, die ein Pferd anhand des vorhandenen Körperfetts in sechs Kategorien einteilt, wobei 0 für sehr dünn und 5 für sehr fett steht (Auszug der Tabelle als Infografik). Während die meisten Reitpferde eher zu fett als zu dünn seien, seien die Pferde auf dem Gestüt bei Neuburg schon mager. Doch ein mageres Pferd ist nicht automatisch krank. „Es sieht halt nur nicht so schön aus“, sagt Riedl.

„Natürlich“, sagt die Frau, die ihr Pferd im benachbarten Stall stehen hat, „ist immer alles besser, nachdem das Veterinäramt da war. Aber ein paar Tage später sieht es wieder schlimm aus.“ Seit Jahren beobachtet sie den Hof und teilt die Einschätzung des Veterinaramts nicht. Sie fühlt sich, als würde sie mit ihren Beschwerden nichts erreichen – nachhaltig verbessert habe sich die Situation der Pferde aus ihrer Sicht nicht. „Was muss noch passieren?“, fragt sie. Ihr Anliegen: Die Pferde aus dem Stall holen. Doch das geht nur, wenn der Besitzer die Tiere freiwillig aufgibt. Oder, wenn das Veterinäramt einschreitet, weil die Pferde laut Tierschutzgesetz „erhebliche(n) oder länger anhaltende(n) Schmerzen oder Leiden“ ausgesetzt sind. Aber das, sagt Tierarzt Riedl, sei eben nicht gegeben. Und der Besitzer, der die Geschichte jedes seiner Tiere kennt und sie am Kopf streichelt, wenn er in der Box steht, will die Tiere nicht einfach hergeben. Er sieht sich als Opfer eines privaten Rosenkriegs und erhebt schwere Vorwürfe gegen seine ehemalige Partnerin, mit der er sich noch den Hof teilt. Sie würde alle anderen Reiter gegen ihn aufbringen. Auch die Vertreter des Veterinäramtes deuten an, dass der Fall eine große private Komponente besitzt. Ob Rosenkrieg oder nicht – die Pferde bleiben unter Beobachtung. Von Tierschützern,Veterinäramt und Besitzer.

