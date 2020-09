25.09.2020

Reizgas in einem Tanzcafé versprüht?

Verhandlung am Amtsgericht wird ausgesetzt

Das, was ihm vorgeworfen wird, ist keine Lappalie, bei weitem nicht. Der 38 Jahre alte Fliesenleger soll Anfang Februar dieses Jahres in einem Neuburger Tanzcafé Reizgas versprüht haben. Nun wird dieser Vorfall vor dem Amtsgericht in Neuburg verhandelt.

Durch das Reizgas, so erzählt es Teresa Lechner von der Staatsanwaltschaft, soll er drei Menschen geschädigt haben, die sich an diesem Abend in der betreffenden Diskothek aufhielten. Einige davon übergaben sich, einige hatten mit den Folgen einer Augenreizung zu kämpfen, alle drei waren verletzt. Davon aber will sich der 38 Jahre alte Fliesenleger auf der Anklagebank deutlich distanzieren. Er lasse sich das, was damals im Tanzcafé passiert sein soll, nicht einfach anhängen. Er sei zwar dort gewesen, das schon. Er habe sich amüsiert und auch gesehen, was im Innenraum vor sich ging. Das Gas aber habe er nicht verteilt. „Die Strafe nehme ich nicht in Kauf.“

Grundsätzlich stehe er zu seinen Fehlern. Denn tatsächlich, so steht es in der Anklage außerdem, hat er einen Tag nach dem vermeintlichen Reizgas-Vorfall aus einer Drogerie in der Neuburger Innenstadt zwei Parfüm-Tester im Wert von etwa 120 Euro mitgehen lassen. Der 38-Jährige zuckt mit den Schultern: „Ich war angetrunken, dann sind die Flaschen in meine Hose gerutscht.“ Dass er diesen Diebstahl begangen habe, das sei Fakt. „Aber warum sollte ich jemanden vergasen oder versprühen?“

Diese Frage will Richterin Sabine Seitz an einem anderen Termin klären und bewerten. Nicht heute, nicht unter diesen Umständen. Ob der Angeklagte schuldfähig sei oder nur eingeschränkt schuldfähig, lasse sich noch nicht sagen. Bei der Fortführung des Prozesses soll dem Mann eine Pflichtverteidigerin zur Seite stehen. Zudem wird ein medizinisches Sachverständigengutachten angefordert – im Raum steht eine Alkoholabhängigkeit des Fliesenlegers. Bei einer polizeilichen Vernehmung hatte er einen Alkoholwert von 1,83.

