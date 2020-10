vor 3 Min.

Renaturierung im Donaumoos: Die Natur bekommt etwas zurück

Plus Die Donaumoos-Ach darf bei Seeanger wieder frei fließen. Dazu mussten 150 Kubikmeter Beton rückgebaut werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Von Andrea Hammerl

Bachforelle, Aitel, Rotaugen und Co. dürfen sich freuen. Denn mit dem Fischaufstieg, der anstelle der früheren Triebwerksanlage Neumühle und die Reste der alten Ölmühle am Seeanger bei Pöttmes entstanden ist, wurde ein Stück mehr Durchgängigkeit der Donaumoos-Ach geschaffen. Die Maßnahme ist Teil des Gewässerentwicklungskonzeptes für die Donaumoos-Ach, die das wichtigste und älteste natürliche Gewässer im Donaumoos ist und ein Einzugsgebiet von 120 Quadratkilometern hat, was der kompletten Fläche des Donaumooses entspricht.

Zur offiziellen Eröffnung waren rund 30 Personen gekommen – das Interesse war also ungewöhnlich hoch. Nicht nur Vertreter von Naturschutz und Fischerei sowie der beteiligten Landrats- und Wasserwirtschaftsämter gaben sich am malerischen, langgezogenen Gerinne, für das 550 Tonnen Jura-Kalkstein verbaut wurden, ein Stelldichein, sondern auch die Anwohner nahmen regen Anteil.

Neben dem Fischaufstieg (links) hat der Donaumoos Zweckverband ein kleines Biotop ausheben lassen, das Tier- und Pflanzenarten eine ökologische Nische bieten soll.

Familie Spieß, die früheren Betreiber der Neumühle, interessierte sich besonders für die alten Aufnahmen, die Donaumoos- Zweckverbandsgeschäftsführer Michael Hafner von der Mühle und ihrem Stauwerk mitgebracht hatte. Familie Stelzer hatte das Grundstück dem Donaumoos Zweckverband bereitgestellt und freute sich sichtlich über „den ersten Baustein für die ökologische Durchgängigkeit der Ach und einen sorgsamen Umgang mit einer besonderen Landschaft“, wie der Aichach-Friedberger Landrat Klaus Metzger das Projekt des Zweckverbandes lobte. Der ist mit circa 60.000 bis 65.000 Euro Baukosten günstiger als erwartet weggekommen, insgesamt waren 80.000 Euro veranschlagt.

Zunächst mussten 150 Kubikmeter Beton des früheren Stauwerkes rückgebaut werden. „Ein paar Reste haben wir übrig gelassen – zum Ausgraben für spätere Generationen“, merkte Bauingenieur Michael Ederer augenzwinkernd an, als er das Bauwerk erläuterte. Es dient dazu, 2,6 Meter Höhenunterschied zu überwinden, was über eine 150 Meter lange gewendelte Anlage aus Steinbühnen erfolgt, die ganz ohne Beton oder andere künstliche Materialien auskommt. Die größeren der verwendeten Natursteine haben ein Gewicht von jeweils zwei bis drei Tonnen, dazwischen sind kleinere verbaut.

Renaturierung im Donaumoos ist zukunftsweisend

Was nun noch fehlt, ist der Bewuchs. Eine Anfangsbepflanzung soll noch erfolgen, Ederer rechnet allerdings damit, dass sich „die Natur innerhalb weniger Jahre diesen Bereich“ zurückhole. „Es schaut aus wie im Gebirge“, fand Annemarie Stelzer und strahlte übers ganze Gesicht. Freude herrschte natürlich auch beim Neuburger Landrat Peter von der Grün, der seine Ansprache auf – für ihn ungewohnt – fremdem Territorium halten durfte und die gute bezirks-, landkreis- und behördenübergreifende Zusammenarbeit betonte. Pöttmes’ Bürgermeister Mirko Ketz freute sich, „dass wir als Gemeinde den Nutzen haben, ohne uns finanziell beteiligen zu müssen“.

Wobei er wie sein Bürgermeisterkollege aus Königsmoos, Heinrich Seißler, über die Mitgliedsbeiträge im Donaumoos Zweckverband, dem Pöttmes übrigens freiwillig angehört, indirekt doch mitfinanziert. „Diese technische Anlage dient der Renaturierung, damit geben wir der Natur etwas zurück“, sagte Ketz und nannte das Gerinne zukunftsweisend.

Weitere Projekte für ökologische Vielfalt sollen folgen

Weitere Projekte sollen folgen. Metzger berichtete, auch im Wittelsbacher Land Verein werde überlegt, was noch getan werden könne, um ökologische Vielfalt und Achtsamkeit mit der Natur der Region weiter voranzutreiben. Auf der Wunschliste von Michael Hafner stehen noch weitere Hürden im Ober- und Unterlauf der Ach. So wäre auch an der Jochner Mühle ein Fischaufstieg wünschenswert, erklärte er und an der Mittermühle sollte Durchgängigkeit geschaffen werden. Was die Lebensbedingungen für Aal, Barsch, Bach- und Regenbogenforellen, Brachse, Karpfen, Hecht und mit der Aitel auch die Bachmuschel noch einmal verbessern würde. Diese Fischarten sind laut Fritz Steinborn vom Kreisfischereiverein Schrobenhausen in der Ach zu finden.

Lesen sie dazu auch: