vor 35 Min.

Rennen für Räder

Erlös aus dem Sponsorenlauf kommt der Kinder- und Jugendpsychiatrie zugute

Jedes Jahr veranstaltet die Kinder- und Jugendpsychiatrie der KJF Klinik Sankt Elisabeth mit den Kindern und Jugendlichen und den Mitarbeitern der Abteilung einen Laufwettbewerb, um sich für eine soziale Einrichtung zu engagieren. Mit dem diesjährigen Erlös konnten vier Fahrräder über „Fahrrad Appel“ in Neuburg gekauft werden. Als Zugabe spendierte der Neuburger Fahrradhändler noch einen weiteren fahrbaren Untersatz für kommende Unternehmungen der jungen Patientinnen und Patienten.

Das Besondere an dieser Aktion ist die Tatsache, dass junge Patienten und Patientinnen so motiviert werden können, Kilometer für Kilometer zu laufen, um sich gemeinsam für einen guten Zweck zu verausgaben und ihr Bestes zu geben. Als Dank für diese Anstrengungen stehen jetzt fünf neue Fahrräder für gemeinsame Aktivitäten in der „Radlambulanz“ der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Verfügung. Bei der Übergabe der Fahrräder bedankte sich Mitorganisatorin Barbara Köchl von der Station 11 für das zusätzliche Fahrrad von Wolfgang und Brigitte Appel.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuburg befassen sich die Mitarbeiter mit unterschiedlichen Problematiken junger Menschen in Familie, Kindergarten, Schule und dem gesamten sozialen Umfeld. Dazu gehören vor allem seelische und emotionale Störungen, psychische, psychosomatische, entwicklungsbedingte und neurologische Erkrankungen sowie die daraus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter. Die Klinik bietet eine Erkennung, Behandlung und Prävention bei sämtlichen Krankheitsbildern. (nr)