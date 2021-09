Rennertshofen

vor 54 Min.

1122 Unterschriften gegen das alte Kino in Rennertshofen

Plus Das Bürgerbegehren in Rennertshofen gegen den Kauf des Gebäudes an der Marktstraße ist abgeschlossen. Liegen keine formalen Fehler vor, kommt es zum Bürgerentscheid. Die Initiatoren schließen auch eine Klage nicht aus.

Von Manfred Dittenhofer

Das Bürgerbegehren in Rennertshofen nimmt Fahrt auf. Die Akteure haben in den vergangenen Wochen Unterschriften gesammelt. Sie wollen verhindern, dass die Gemeinde das alte Kino im Markt kauft. Zusammengekommen sind 1122 Unterschriften von Rennertshofenern, die gegen den Kauf des Gebäudes sind. Das sind immerhin knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten in der Marktgemeinde. Notwendig wären zehn Prozent gewesen. Am Freitag übergab Josef Lang mit anderen Initiatoren des Bürgerbegehrens die Unterschriftenlisten an Bürgermeister Georg Hirschbeck.

