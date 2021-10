Bebauungsplan „Rabenfels“: Schwieriger Weg zu den Bauplätzen in Hütting

Plus Dem Gemeinderat Rennertshofen wird ein erster Bebauungsplanentwurf für „Rabenfels“ im Ortsteil Hütting und die dazu notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes vorgelegt. Was die Untere Naturschutzbehörde darin fordert.

Von Anfang an war der Rennertshofener Verwaltung klar, dass dem Bebauungsplan „Rabenfels“ im Ortsteil Hütting ein schwieriger Genehmigungsweg bevorsteht, denn die zukünftigen Bauplätze liegen im Landschaftsschutzgebiet und im FFH-Gebiet. Dazu kommt ein Landwirt gegenüber der Staatsstraße, der seinen Betrieb erweitern will.