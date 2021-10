Rennertshofen-Bertoldsheim

Der schwierige Brückenbau in Bertoldsheim

Plus Die erste Betonsäule in der Donau steht. Aber es gibt Hindernisse im Fluss und außerhalb. An der Fertigstellung 2023 wird nicht gerüttelt.

Von Winfried Rein

„Eigentlich könnten wir Zuschauermaut verlangen“, lacht Josef Gehring. Der Tiefbauingenieur des Landkreises verfolgt mit Amtschef Markus Laumer gespannt eine entscheidende Phase des Brückenbaus in Bertoldsheim. Schweres Bohrgerät auf einem Riesenponton fräst 28 Meter tief in den Donaugrund die Pfeiler für die neue Brücke.

