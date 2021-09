Donaubrücke bei Bertoldsheim ist am Mittwoch gesperrt

Die kurzfristig angesetzte Sperrung dauert am 29. September nur einen Tag.

Die Bauarbeiten an der Brückenbaustelle bei Bertoldsheim gehen wie berichtet zügig voran. Für die Herstellung des ersten Pfeilers im Flussbereich der Donau muss am Mittwoch, 29. September, die Donaubrücke bei Bertoldsheim gesperrt werden. Um den Schulbus- und Pendlerverkehr möglichst wenig zu behindern, wird die Donauquerung erst ab 8 Uhr geschlossen. Die Wiederöffnung für den Verkehr wird in Abhängigkeit vom Baufortschritt voraussichtlich in den Abendstunden erfolgen. Die Umleitung wird ausgeschildert, bleibt aber auch an den Tagen, an denen die Brücke befahrbar ist, stehen.

Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zwingend notwendigen Einschränkungen. Dieses Verfahren der kurzfristigen Bekanntgabe einer Sperrung sei deshalb gewählt worden, um eine lang anhaltende Sperrung über mehrere Wochen zu vermeiden. (nr)