Landrat von der Grün: Polder Bertoldsheim zu den Akten legen

Peter von der Grün wendet sich mit einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder, das Vorhaben in Bertoldsheim zu stoppen. Er fordert: „Stehen Sie zu Ihrem Wort.“

Landrat Peter von der Grün hat sich Dienstagfrüh in einem Schreiben an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gewandt und appelliert darin eindringlich, die Planungen für den Flutpolder Bertoldsheim endgültig einzustellen. Anlass für den Brief ist eine Studie des Bayerischen Umweltministeriums, die einem Flutpolder in Bertoldsheim eine hohe Wirkung bescheinigt. Damit steht eine Realisierung des bayerischen Flutpolderkonzepts wieder im Raum.

Landrat Peter von der Grün positioniert sich klar gegen den Flutpolder und erinnert an den Koalitionsvertrag von 2018, der eine Umsetzung ausschließt. Zudem betont er, dass der Landkreis mit dem Flutpolder in Riedensheim bereits einen erheblichen Beitrag zum Hochwasserschutz geleistet hat: „Weder von kommunaler Seite noch seitens der Bevölkerung wurden Einwendungen erhoben, es gab keinerlei Klageverfahren. Die Region hat verantwortungsvoll gehandelt und Solidarität gegenüber den Unterliegern bewiesen. Diese Solidarität fordern wir nun auch von anderen Regionen ein.“

Vor dem Bertoldsheimer Polder: Hochwasserschutz in Niederbayern bauen

Als Alternativen schlägt er einen dezentralen Hochwasserschutz an den Zuflüssen zur Donau vor. „Dieser wäre erheblich effektiver und kostengünstiger. Auch eine weitere Dynamisierung und Renaturierung der Auwälder würde einen erheblichen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten“, so der Landrat. Den Flutpolder Bertoldsheim lehne der Landkreis im Schulterschluss mit den betroffenen Kommunen sowie den Landwirten, Naturschützern und Grundstückseigentümern ab – „und zwar in jeglicher Variante“, wie es in dem Schreiben, das mit dem Appell endet: „Ich darf Sie daher dringend ersuchen, zu Ihrem Wort vom Oktober 2018 zu stehen und den Flutpolder Bertoldsheim nunmehr endgültig zu den Akten zu legen.“

Auf diese Hoffnung will Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber aber nicht setzen. Er glaubt nicht daran, dass das Thema in nächster Zeit ein für allemal vom Tisch genommen wird. Er setzt deshalb auf den Faktor Zeit, indem er erst einmal an die Pflichten der Unterlieger erinnert. „Baut erstmal die Polder im niederbayerischen Raum, dann sehen wir weiter“, lautet seine Devise. 15 Jahre könnten dadurch ins Land ziehen, ehe sich der Focus wieder auf Bertoldsheim richte und sich die Frage stelle, ob ein Polder in der geplanten Größe überhaupt noch vonnöten sei. Bis dahin könnte auch der Auwald weiter renaturiert werden, was ebenfalls dem Hochwasserschutz zuträglich sei.

Die Argumente, die Landrat Peter von der Grün in seinem Schreiben aufführt, sind Ministerpräsidenten Markus Söder sicherlich nicht unbekannt. Matthias Enghuber und sein FW-Kollege im Landtag, Roland Weigert, haben sich vergangene Woche mit Umweltminister Thorsten Glauber, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Innenminister Joachim Herrmann über den Hochwasserschutz an der Donau ausgetauscht.