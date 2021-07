Radlerin stirbt nach schwerem Unfall in Bertoldsheim

Eine Radfahrerin ist an der Allee in Bertoldsheim frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Sie starb später an ihren schweren Verletzungen.

Die Frau, die am 5. Juli bei einem Verkehrsunfall in Bertoldsheim schwer verletzt wurde, ist gestorben. Wie die Polizei am 12. Juli mitteilte, erlag die 59-Jährige inzwischen ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat eine Obduktion angeordnet.

Die Radfahrerin aus Nordrhein-Westfalen ist laut Polizei am 5. Juli gegen 13.45 Uhr die Allee heruntergefahren. Dabei kam ihr ein Auto entgegen, das von einer 62-jährigen Frau gesteuert wurde. Im unübersichtlichen Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der Radlerin mit dem Pkw. Hierbei prallte die Fahrradfahrerin gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Autos und verletzte sich schwer.

Unfall in Bertoldsheim: Radfahrerin erliegt schweren Verletzungen

Die 59-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht und dort notoperiert. Sie befand sich auch nach der Operation in akuter Lebensgefahr und starb letztendlich an ihren Verletzungen. Seitens der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. (nr)