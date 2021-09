Rennertshofen

20:00 Uhr

Ein Kulturverein für das alte Kino in Rennertshofen

Großes Thema in Rennertshofen. Das alte Kino – was soll damit geschehen? Der Gemeinderat hat beschlossen, das Gebäude zu kaufen. Seither hängt der Haussegen in der Marktgemeinde schief.

Plus Die Befürworter des Kinokaufs durch die Marktgemeinde Rennertshofen machen mobil. Sie wollen einen Kulturverein gründen, der sich um das Anwesen und den Betrieb kümmert.

Von Manfred Dittenhofer

Zu viele Un- und Halbwahrheiten seien inzwischen in Umlauf. Deshalb gehen die Befürworter des Kaufs des alten Kinos in Rennertshofen durch die Marktgemeinde nun an die Öffentlichkeit. Sie wollen erklären, wieso der Betrieb des ehemaligen Kinos eine Bereicherung für die Vereine und für das Leben im Markt sein könnte. Und dass es gar kein so tiefes Finanzgrab werden wird, wie von den Gegnern des Kaufs heraufbeschworen.

