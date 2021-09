Eine Serenade lädt in Rennertshofen zum Genießen ein

Plus Die Rennertshofener Marktkapelle veranstalten mit den Musikerinnen und Musikern der Gerolsbacher Blasmusik eine Serenade bei Dämmerung. Das Publikum genießt und klatscht

Im Markt Rennertshofen war am Samstagabend kein Autoverkehr, auch kein Parken, möglich. Auf dem Platz zwischen Kirche, Rathaus und Lebensmittelmarkt waren Stuhlreihen aufgestellt. Die Marktkapelle hatte zur Serenade eingeladen und viele nahmen das Angebot an, sich endlich mal wieder bei Musik zu treffen.