vor 16 Min.

Rennertshofen: „Es wird ein wunderschönes Pfarrheim“

Am 6. Oktober wird das neue Rennertshofener Pfarrheim eingeweiht. Im linken Teil des Gebäudes ist der große Saal, rechts unten liegen die Funktionsräume und ein Besprechungsraum, oben zwei Gruppenräume.

Am 6. Oktober wird in Rennertshofen das neue Pfarrzentrum eingeweiht. Die Unterstützung der Pfarrangehörigen ist groß. Rundgang durch den fast fertigen Neubau.

Von Michael Geyer

Der Neubau des Rennertshofener Pfarrheims geht mit Riesenschritten seiner Vollendung entgegen. Nur noch rund sechs Wochen haben die Handwerker Zeit, alles fertigzustellen, am 6. Oktober ist die Einweihung. „Wir sind gut im Zeitplan und liegen auch bei der Kostenschätzung im grünen Bereich“, sagt Kirchenpfleger Klaus Hartmann.

Der Neubau ist auf 1,77 Millionen Euro veranschlagt. 1,1 Millionen gibt die Diözese Augsburg als Zuschuss, mit 249.000 Euro unterstützt der Markt Rennertshofen das Projekt. Den Rest trägt die Kirchenstiftung von Sankt Johannes Baptist, zum Teil auch durch Eigenleistung. „Wir bekommen sehr viel Unterstützung. Ein Anruf genügt, die Leute helfen gerne, das läuft wirklich gut“, freut sich Hartmann über die Mithilfe der Pfarrangehörigen. „Jeden Tag tut sich etwas auf der Baustelle. Es ist schön, so ein neues Gebäude bei seiner Entstehung begleiten zu dürfen“, meint er, der jeden Winkel und jedes Detail des Hauses kennt und lädt zu einem Rundgang durch den fast fertigen Neubau ein.

Im Garten des Pfarrzentrums in Rennertshofen soll auch ein Nussbaum wachsen

Vor dem Gebäude entstehen zurzeit 17 großzügig angelegte Parkplätze, davon zwei für Behinderte. Weil schon mal die Bagger angerückt sind, lässt die Gemeinde auch den Zugangsbereich zum Kindergarten neu pflastern. Damit die freiwilligen Helfer die Grünanlagen im Außenbereich herrichten können, müssen in den nächsten Wochen die großen Erdhaufen weggefahren und das Gelände planiert werden. Der Rasen soll bis zur Einweihung schon schön grün sein, die Bepflanzung in Eigenregie aber erst im Oktober durchgeführt werden. Vogel- und bienenfreundliche Gehölze und Sträucher, eine Linde und auf jeden Fall ein Walnussbaum stehen auf der Wunschliste des Kirchenpflegers, denn so ein großer Nussbaum stand auch schon hinter dem alten Pfarrheim. Weil das gesamte Außengelände über Rigolen entwässert wird, wird deshalb auch der Kanal nicht belastet.

Über zwei Eingänge gelangt man ins Haus, der eine führt zum großen, rund 140 Quadratmeter großen Saal, der andere zu einem großen Besprechungs- oder Gruppenraum. Hier bekommt jeder Nutzer einen eigenen Schrank. Das kräftige Zitronengelb an den Wänden und das helle Ahornholz der Schränke harmoniert perfekt mit dem Eichen-Riemchenboden, der auch im hellen lichtdurchfluteten Saal verlegt wurde. In allen Laufbereichen und Funktionsräumen wurde ein Bodenbelag in Solnhofer-Natursteinoptik eingebracht.

Im Pfarrzentrum sind einige architektonische Überraschungen geplant

Im Saal schleifen die Bodenleger gerade den Riemchenboden ab. Erst wenn die dreimal aufgebrachte Versiegelung komplett durchgetrocknet ist, darf der Holzboden wieder betreten werden. Dann kann auch die Abtrennung eingebaut werden, die den Saal in zwei Bereiche für 100 beziehungsweise 50 Personen unterteilt. Zwei Oberlichte können per Elektromotor geöffnet werden und sorgen für schnelle, wirkungsvolle Entlüftung. Durch ein kreuzförmiges Fenster im Giebel scheint die Sonne und zeichnet ein großes Kreuz auf den Boden. „Man soll merken, dass es ein christlich geprägtes Haus ist, wir setzten mehrere Akzente, die das klar veranschaulichen“, betont Hartmann. „Es wird noch ein paar solcher Überraschungen geben, die ich aber nicht verraten will“, kündigt er an.

Viele moderne Errungenschaften finden sich im Gebäude: Stromsparende LED-Lampen, Beamer, Lautsprecheranlage, Akustikdecken, die für weichen wohltuenden Schall sorgen, eine automatische Lüftungsanlage, die verhindert, dass sich in dem gut gedämmten Gebäude Schimmel bilden kann und eine moderne Pelletheizung im Keller. „In Rohrbach wächst genug Holz für unser Pfarrheim“, hatte ein Mitglied der Kirchenverwaltung für diese Art der Wärmegewinnung plädiert. Die beiden Eingänge führen zu einer gemeinsamen Garderobe. Auch hier hat Hartmann aufs Detail geachtet und will keine biederen Haken, sondern Kleiderbügel und auch keine geweißelte Wand, sondern eine schicke Holzvertäfelung.

Im Erdgeschoss finden sich auch die Toiletten und eine Behindertentoilette sowie eine Küche. Die Treppe führt nach oben zu zwei weiteren großzügigen Gruppenräumen mit französischen Balkonen und edlen Fensterbänken in Eiche. Für den Notfall führt ein Fluchtweg über einen Feuersteg und eine Feuertreppe.

Weihbischof Florian Wörner wird das neue Pfarrheim einweihen

„Unser Pfarrheim ist ein wunderschöner Neubau auf dem neuesten Stand der Möglichkeiten“, schwärmen Pfarrer und Kirchenpfleger und sind überzeugt, dass es gut angenommen wird. „Wir freuen uns schon jetzt auf den 6. Oktober. Da wird Hochwürdigster Herr Weihbischof Florian Wörner nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche unser neues schmuckes Pfarrheim weihen“, sagt Pfarrer Georg Guggemos, der den Weihbischof schon seit den gemeinsamen Studienzeiten kennt.

Themen Folgen