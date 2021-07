Freiwillige Feuerwehr Rennertshofen: Zwei neue Einsatzfahrzeuge gesegnet

Plus Zwei neue Einsatzfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr: Rennertshofen erhält einen Mannschaftsbus und einen Kommandowagen, die nun gesegnet wurden.

Gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Rennertshofen hat Pfarrer Georg Guggemos nach dem Gottesdienst am Sonntag gesegnet. Der Mannschaftstransporter und der Kommandowagen ersetzen ein Mehrzweckfahrzeug, das altersbedingt ausgemustert werden musste.