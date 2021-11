Für die Rennertshofener wird das Abwasser teurer

Plus Die Gebühren für das Schmutz- und Regenwasser steigen. Es wird nicht die letzte Erhöhung sein, kündigte Bürgermeister Georg Hirschbeck an.

Die letzte Kalkulation für Schmutz- und Regenwasser stammt aus dem Jahr 2018. Damals hatte der Gemeinderat die Gebühren für jeden Kubikmeter Schmutzwasserentsorgung auf 2,32 Euro festgelegt. Für Niederschlagswasser beträgt die Gebühr je Quadratmeter bisher 15 Cent. Eine Neukalkulation wurde nun notwendig.