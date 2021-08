Gemeinderat in Rennertshofen von Energiegesellschaft noch nicht überzeugt

Plus Immer noch steht ein Teil des Marktgemeinderates in Rennertshofen der geplanten Energiegesellschaft skeptisch gegenüber. Woran sich einige Gemeinderäte reiben.

Nach mehreren Anläufen rang sich der Rennertshofener Marktgemeinderat am Dienstag Abend zu einem Beschluss durch, der den Weg freimacht für die Gründung einer Energiegesellschaft, die Erdgas Schwaben mit der Interkommunalen Zusammenarbeit Mittlere Donau, kurz iKommZ, und damit mit den sieben Gemeinde Rennertshofen, Burgheim, Ehekirchen, Rohrenfels, Bergheim, Oberhausen und Wellheim anstrebt. Allerdings stimmte der Gemeinderat der Marktgemeinde nur unter dem Vorbehalt zu, dass die Anteile zu gleichen Teilen bei der iKommZ und bei Erdgas Schwaben liegen. Und auch die Stimmrechte müssen gleich sein, soll die Gemeinde zustimmen.