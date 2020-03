Rennertshofen: Georg Hirschbeck bleibt Bürgermeister

Plus Der CSU-Kandidat setzt sich mit 54,2 Prozent gegen seine Mitbewerberin Ulrike Polleichtner von den Freien Wählern durch. Wieso der Amtsinhaber eine Weile zittern musste.

Georg Hirschbeck war am Sonntag sichtlich erleichtert, als um 18.45 Uhr endlich alle 17 Stimmbezirke ausgezählt waren und der amtierende Bürgermeister mit 54,2 Prozent im Amt bestätigt wurde. Seine Mitbewerberin Ulrike Polleichtner von den Freien Wählern kam auf 45,8 Prozent. „Ich musste wirklich zittern und dachte ehrlich gesagt, dass ich mehr Stimmen kriegen könnte“, sagte Hirschbeck, nachdem er die Glückwünsche der versammelten Runde im Sitzungssaal entgegengenommen hatte.

Eine der ersten Gratulantinnen war Herausforderin Polleichtner. „Natürlich ist es nicht einfach, wenn man so lange auf etwas hin arbeitet und es dann nicht klappt“, sagte sie. „Ich habe aber viele tolle Kollegen und Freunde – ich werde also nicht in ein Loch fallen.“

Geduldsprobe in Rennertshofen: Hirschbeck bleibt im Amt

Beide Kandidaten mussten sich lange gedulden bis zum endgültigen Ergebnis. Während die ersten Wahllokale bereits um kurz nach 18 Uhr ausgezählt waren, ließen die Stimmen aus Hatzenhofen lange auf sich warten. In diesem Stimmbezirk waren nur 49 Stimmzettel abgegeben worden. Einer zu wenig, um vor Ort ausgezählt zu werden. Deshalb mussten die Stimmzettel zunächst in ein anderes Wahllokal transportiert werden, um dort ausgezählt zu werden. So soll das Wahlgeheimnis gewährleistet bleiben. Daher stieg die Spannung zwischenzeitlich bei den Versammelten im Sitzungssaal des Rennertshofer Rathauses.

Seine Nervosität von eins bis zehn sei an diesem Abend bei acht gewesen, sagte Hirschbeck hinterher. „Nicht ganz so groß wie vor sechs Jahren.“ Bei der Kommunalwahl 2014 trat der CSU-Politiker zum ersten Mal als Bürgermeisterkandidat an und setzte sich gegen drei Mitbewerber durch. Das nicht ganz so eindeutige Ergebnis sieht er als klaren Wählerauftrag, über alle Fraktionen hinweg mit Tatkraft zusammenzuarbeiten.

Kommunalwahl in Rennertshofen: Keine Einschränkung durch Coronavirus

Die Ausnahmesituation durch die aktuelle Corona-Thematik war im Rathaus in Rennertshofen kaum zu spüren. Es seien sogar mehr Menschen bei der Ergebnispräsentation gewesen als 2014, hieß es von einigen Anwesenden. Und auch auf die Wahl an sich habe Corona keine Auswirkungen gehabt, sagte Hirschbeck. „Die Wahllokale waren vorbereitet und viele Menschen haben die Möglichkeit genutzt, Briefwahl zu machen.“

Die Wahlbeteiligung in Rennertshofen lag bei 69,2 Prozent. Vor sechs Jahren war sie mit 72,9 Prozent etwas höher.

Alle aktuellen Infos zur Kommunalwahl finden Sie in unserem Live-Blog

Kommunalwahl 2020 in Rennertshofen: Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl