Glätteunfall bei Rennertshofen: 18-Jähriger stürzt in Graben

Ein 18-Jähriger ist auf dem Weg von Rennertshofen nach Trugenhofen wegen Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gestürzt. Der Fahranfänger hatte Glück im Unglück.

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries fuhr am Sonntag gegen 22 Uhr mit seinem Fahrzeug von Rennertshofen in Richtung Trugenhofen. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann in einem Waldstück aufgrund von Eisglätte alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben.

Unfall bei Rennertshofen: 18-Jähriger kommt wegen Glätte von der Fahrbahn ab

Der Mann blieb unverletzt. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Rennertshofen, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. (nr)