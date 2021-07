Große Einigkeit unter den Freien Wählern Rennertshofen

Plus Die Freien Wähler Rennertshofen bestätigten Ulrike Polleichtner und Josef Spenninger als Führungsteam. Landrat spricht über Polder Bertoldsheim, Donaumoos und den Rücktritt seines Stellvertreters.

Die letzte Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Rennertshofen fand im April 2019 statt. So gab es viel zu berichten von der ersten Vorsitzenden Ulrike Polleichtner, bevor sie sich der Wiederwahl stellte und mit einem Traumergebnis von 100 Prozent der Stimmen für die kommenden drei Jahre wieder gewählt wurde. Genauso wie Josef Spenninger als zweiter Vorsitzender und der Rest des Vorstandes. Die Freien Wähler zeigten am Dienstagabend im Vereinsheim der Stepperger Kegler große Einigkeit.