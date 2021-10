Rennertshofen

30.10.2021

Haselnüsse aus Riedensheim: Dieser Bauer ist auf die Nuss gekommen

Plus Seit fast 20 Jahren baut Gerhard Rehm in Riedensheim Haselnüsse an. Warum er und seine Familie anfangs belächelt wurden und mittlerweile zu den erfolgreichen Exoten gehören.

Von Katrin Kretzmann

Egal ob Kuchen, Brotaufstrich, Kekse oder Schokolade: Es gibt unzählige Lebensmittel, auf deren Zutatenliste sich die Haselnuss findet. „So ein Schuss Nusslikör im Vanilleeis, das ist schon was Feines“, sagt etwa Gerhard Rehm. Der Landwirt aus Riedensheim ist im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nuss gekommen. Auf knapp 2,8 Hektar Fläche baut der 58-Jährige mit seiner Familie Haselnüsse an. Es ist eine exotische Landwirtschaft in der Region, deren Nachfrage allerdings steigt – und eine Arbeit, die den Rehms auch nach fast 20 Jahren immer noch Spaß macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

