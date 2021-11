„Hedderle mäh!“: Fidelitas Rennertshofen vor einer ungewissen Faschingssaison

Plus Der Rennertshofener Faschingsverein Fidelitas 85 stellt vor dem Pfarrheim seinen Hofstaat vor. Allerdings wird es kein Prinzenpaar geben. Was die Faschingssaison hergibt, ist noch völlig offen.

Endlich durfte der Schlachtruf der Faschingsfreunde der Fidelitas in Rennertshofen wieder durch die Marktgemeinde schallen. „Hedderle mäh!“, rief der gesamte Hofstaat des Faschingsvereins Fidelitas 85. Und die vielen Rennertshofener, die zu dessen Vorstellung vor das Pfarrheim gekommen waren, stimmten in den Ruf ein. Ein Prinzenpaar gibt es aber auch für die kommende Faschingssaison nicht. Zu unsicher sind die Corona-Bedingungen.