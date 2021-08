Rennertshofen

11:03 Uhr

Heimberggruppe: Poolfüllung wird teurer

Plus Wer seinen Pool im eigenen Garten befüllen will, muss in Zukunft mehr bezahlen. Darauf einigte sich die Heimberggruppe jüngst in Rennertshofen.

Nachdem Privatleute immer häufiger Standrohre anfordern, um ihren privaten Garten-Pool zu füllen, haben die Verbandsräte der Heimberggruppe beschlossen, in Zukunft Poolbefüllungen grundsätzlich über einen Zähler laufen zu lassen. Sobald ein Standrohr angefordert wird, fallen Extrakosten an.

