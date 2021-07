Tiny-House-Siedlung in Hütting: Im Herbst könnte es losgehen

Plus Nach zwei Jahren Planungs- und Genehmigungszeit musste für das Vorhaben in Hütting unerwartet eine weitere Hürde genommen werden, für die Bürgermeister Georg Hirschbeck jedoch kein Verständnis mehr hatte.

Es brauchte einen langen Atem, ehe die Tiny-House-Siedlung im Rennertshofener Ortsteil Hütting verwirklicht werden konnte. Doch nach zwei Jahren Planungs- und Genehmigungszeit scheint es ein Licht am Ende des Tunnels zu geben. Noch dieses Jahr, vielleicht schon im Herbst, soll das Verfahren seinen Abschluss finden, sodass Landwirt Stefan Huber sein Vorhaben in die Tat umsetzen kann. Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern können dann 20 Minihäuser aufgestellt werden.